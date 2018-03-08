Doğuş Holding, İstinye Park hisselerini satıyor mu

Para Dergisi İstinye Park'taki Doğuş hisselerinin satışa çıkarıldığını yazdı.Para Dergisi Doğuş Holding’in İstanbul'un en iyi iş yapan AVM'lerinden biri olan İstinye Park'taki hisselerini satışa çıkardığını yazdı. Bu payı diğer ortak Orjin Grup'un ortakları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım mı yoksa başka bir yatırımcının mı alacağı merak konusu olurken şirketin Maslak'taki Volkswagen Arena'yı da satışa çıkardığı ifade edildi. Buna ilaveten Holding'in tepe yönetiminde değişikliklerin devam edeceği ve hareketli günler yaşandığı söylendi.

Buna göre Doğuş Yayın Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen koltuğunu Otomotiv Grup Başkanı Açlan Acar'a bıraktı. Bu değişiklik ile Acar, otomotiv grubu ile birlikte medya şirketlerinin de başına geçmiş oldu. Bu bilgiyi geçen hafta Şahenk, bir iç yazışma ile çalışanlarına duyurdu.Türkiye'nin önemli holdinglerinden

Doğuş Holding'in temeli 1951'de atıldı. Ayhan Şahenk'in kurup büyüttüğü Holding'i bugün oğlu Ferit Şahenk yönetiyor. Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak üzere yedi sektörde faaliyet gösteren Doğuş Grubu ayrıca, mevcut hizmet verdiği sektörlerin yanı sıra teknoloji, spor ve eğlence alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürüyor. Grubun 300'ün üzerindeki şirketi ve 35 bini aşkın çalışanı var. Şahenk, son yıllarda yeme içme sektörüne yaptığı yatırımlarla konuşuluyor.

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