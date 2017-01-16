Dolar nasıl düşer; Döviz bozdurarak kur aşağı iner mi?

DÖVİZİ SATARAK DOLARI DÜŞÜRME ŞANSI ÇOK AZ

Peki ne yapmalı?

Piyasalar son bir aydır hareketli.vealdı başını gidiyor. Merkez Bankası dolar ve altındaki hızlı değişimi dengelemek için yoğun çaba harcarken'ın çağrısıyla başlayan dolar bozdurma kampanyası istenilen sonucu vermedi. Dolardaki hızlı yükselişin anlamını uzmanlara sorduk, doların nasıl aşağı ineceğini uzmanı yanıtladı;Halen piyasada vatandaşların yastık altında tuttuğu döviz cinsinden tasarruflarını bozdurarak yükselen dolar kuru ile mücadele etmeye çalıştığına tanık oluyoruz. Dövizlerinizi satın kampanyasının başarı şansı yoktur. Yastık altındaki dövizlerin ekonomiye kazandırılması, döviz kurlarının aşağıya çekilebilmesi iş bu dövizlerin piyasada bozdurulması ile mümkün olamaz. Nitekim bu kurların bir türlü aşağıya çekilememesi de bu yüzdendirAmerikan ekonomisinin en güçlü kozlarından bir tanesi arbitraj kuralını yani kişilerin ceplerinde (yastık altında) efektif dolar tutmalarına sebep olacak güçlü dolar algısını yaratmış olmasından kaynaklanmıştır.Bu yolla trilyonlarca dolar basıp halkların cebine koymak vasıtasıyla ülkesindeki para arzı etkilenmeden hem borç ödeyebilmekte hemde para arzının enflasyonist etkilerinden kurtulmaktadır.Bu sebeple kişinin yastık altındaki dolarını döviz bürolarında bozdurması onu satın alacak başka bir yastık altı potansiyeli sayesinde döviz fiyatlarını azaltıcı etki yerine artırıma sebep olacaktır.Bir başka deyişle doları 3.90'dan alan vatandaşın mecburen kurun 3.90'ın üzerine çıkmasını beklemekten başka çaresi olmayacaktır.Halkı döviz bozdurmaya teşvik etmek yerine öncelikle kamu bankaları olmak kaydıyla bankalar nezdinde efektif dolarlarını (burada efektif dolar önemli) döviz tevdiat hesabı açmak suretiyle en az bir yıl vadeli yatırmaları teşvik edilmelidir.Örneğin vatandaş kişi başına başına 100 ABD doları hesap açılsa 8 milyar dolar bankalara aktarılır. Türkiye'nin döviz rezerv imkanları 8 milyar dolar artar ve TCMB piyasada serseri mayın gibi dolaşan 8 milyar doları kontrol altına almış olur. Bu yolla açılan dolar hesaplarına özel bir faiz tanımlanması ise ayrı bir teşvik kaynağı olacaktır.Son günlerde dolarla ilgili çıkan değerlendirmeleri bu içerikle bir arada düşündüğümüzde Bankalardaki mevduat ister döviz cinsinden olsun ister altın sonuçta kaydi olup gerçekte TL dir. Yani ekonomiye katkısı pozitif enflasyona katkısı negatiftir.