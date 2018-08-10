Dolar Neden yükseldi? Ekonomide dolar çılgınlığı : 6.70'i gördü



Türkiye güne Türk Lirası ile Dolar savaşı ile başladı. Ekonomide cari açığın önlenemez yükselişi, ithalata dayalı büyümenin getirdiği birikim, Türk - ABD gerginliği ile sabah adeta patladı. Gece başlayan dolardaki hızlı yükseliş borsanın açılış saati ile birlikte vatandaşın aklını karıştıracak yükselişe sahne oldu. 7 liradan dönen dolar kuru, günün ilerleyen saatlerinde 5.56 lira seviyesine geri döndü.

Türkiye güne bu sorunun cevabını arayarak girdi. Dolar neden yükseliyo? Türk Lirası ile ABD Doları arasındaki mücadele savaşa döndü. Sabah erken saatlerde internet üzerinden alım satım yapan spekülatörler hızla Türk Lirası'ndan uzaklaşırken, ABD doları 6.70 lirayı gördü. Dolar kur bugün saat 7:30 sularında 5.70 TL'yi de aşarak 5.7465 TL oldu. Euro ise 6.63 TL olurken, sterlin 7.35 TL'yi test etti. Saat 9:15 sularında dolar 6.30 TL'yi geçti. Euro ise 7 lirayı, sterlin ise 8 TL üzerini gördü. Türk Lirası'ndaki günlük kayıp yüzde 11'i geçti. Kur ilerleyen. Döviz piyasasındaki sert dalgalanma devam ederken 09:35'te dolar yeniden 5.80'li seviyelere inerken, Euro 6.70'li, sterlin ise 7.50'lere çekildi.

"Dolar neden yükseldi?" sorusu gündemi meşgul etmeye devam ederken, Türk heyetinin ABD'deki görüşmelerinde resmi kaynaklarca açıklanmış somut bir ilerleme işareti bulunmaması ve heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından dolar kurundaki sert yükseliş sürüyor.



PİYASALAR YENİ EKONOMİ MODELİNİ BEKLİYOR

ING stratejisti Trieu Pham, ABD ile ilişkilerin pozitif ilerlemesinin Türk varlıkları için geçici bir rahatlama sağlayacağını ancak yatırımcı güvenini tamamen geri kazanmak için yapacak çok şey olduğunu belirtirken, "Kurda daha fazla oynaklık yakın vadede TCMB üzerinde kararlı hareket etme baskısını artıracaktır" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise not indiriminden bu yana Türkiye'de görünümün kötüleştiğini, Türk Lirası'ndaki düşüşün hızla durdurulması gerektiğini bildirdi.

Fitch Analisti Paul Gamble, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Aralık ayındaki not değerlendirmesine kadar birçok şeyin değişebileceğini vurguladı.

Dolar kurunun yeni zirveyi görmesiyle birlikte TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteriyor.

TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 30'un üzerinde.

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olmasının beklendiği ve kurgulanan yeni ekonomi modeline ilişkin çerçevenin bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Açıklama piyasada tansiyonu bir nebze hafifletmişti. Bugün açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı için piyasalar detaylara odaklandı. Bugün cari denge verileri de açıklanacak

BİR HAFTADA 1 TL ARTTI



Çarşamba akşamı 5.30 bandında dalgalanan dolar kuru dün akşam saatlerinde 5.50 TL'yi test ettikten sonra geç piyasada 5.60 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 5.70 TL sınırı da geride kaldı. Euro dolar paritesi 1.15'in altına indi.

10 Ağustos sabah saat 7 sularında dolar / TL yeni tarihi zirvesi olan 5.8782 TL'yi gördü. Euro / TL de benzeri bir atakla 6.70 TL'yi geçerek 6.74 ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Sterlin ise 7.35 seviyesini test etti.

Dolar / TL 09:15'te sert bir atakla 6.30 TL'yi de geçerek 6.3005 ile tarihi zirvesine ulaşırken, euro 7.2254 ile rekor kırdı. Sterlin fiyatı ise 8'i geçti.

Kurdaki oynaklıkla TL'nin günlük kaybı yüzde 11'i geçti.

Döviz kurların ilerleyen dakikalarda bir nebze gevşedi. Dolar saat 09:25'te 6.05 - 6.10 bandına oturdu. Euro 6.95 - 7 TL ve sterlin 7.75 - 7.80 TL arasında dalgalanıyor.

09:30 sularında ise dolar önce 5.90 ve ardından 5.80'li seviyelere indi. Euro 6.70'li, sterlin de 7.50'lere çekildi.

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

Uzmanlar, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtiyor.