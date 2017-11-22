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Dolar ve Euro güne rekorla başladı

Merkez Bankası'nın, dün dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımıyla frenlenen dolar ve euro yeni güne rekor düzeylere yakın hareket ediyor.

Dolar ve Euro güne rekorla başladı

Merkez Bankası'nın, dün dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımıyla frenlenen dolar ve euro yeni güne rekor düzeylere yakın hareket ediyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 09:12
Dolar ve Euro güne rekorla başladı

Dolar ve Euro güne rekorla başladı

Dolar, Merkez Bankası'nın dün dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımına karşın bugün ilk işlemlerde 3.98 lirayı da aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

 Merkez Bankası'nın, dün dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımıyla frenlenen dolar ve euro yeni güne rekor düzeylere yakın hareket ediyor.

Dolar dün piyasa açılışında başlayan hızlı tırmanışla 3.9764 lirayı, euro da 4.6774 lirayı görerek yeni tarihi rekor düzeylere çıktı. Dolar yeni güne 3.96 - 3.97 lira aralığında, euro da 4.65 - 4.66 lira aralığında başladı.

Dövizlerdeki tırmanış hız kazandığı zaman Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürülmüştür. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlenmiştir" denildi.

Böylece, bankalar tüm fonlamamalarını, daha yüksek maliyetlerle geç likidite penceresinden yapmak zorunda kalacaklar. Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faiz yüzde 12.25 düzeyinde bulunuyor.
Dövizlerdeki tırmanışın da etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.74 düşüşle 103 bin 146 puandan başladıktan sonra gün boyunca dalgalanmasının ardından, dövizdeki rekorlara karşın günü yüzde 1.3 yükselerek 105 bin 268 puandan kapattı.
Dövizdeki yükseliş, Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerini de yükseltti. IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin CDS primleri, dünkü kapanışa göre 4 baz puan artarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzey olan 222 baz puana yükseldi.

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Son Güncelleme: 22.11.2017 06:16
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