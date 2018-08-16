

Dolarda son durum; Bir saatte 6 liranın altına indi



Türkiye'ye ekonomik savaş ilan eden Amerika'nın planı bozuluyor mu? Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler piyasada olumlu karşalandı. Dolar kuru dün itibarıyla bu gelişmelerin ışığında 5.90 seviyesine dek indi, euro 7.90'lara kadar çıktığı seviyeden 6.68'i gördü. Dolar kuru, hafta başında 7.24 TL'ye dek yükselmesinin ardından hafta başında alınan aksiyon planı önlemleri kapsamında 5.90 TL'ye dek indi. Dolar ve euro fiyatlarının düşmesinde Merkez Bankası, BDDK, bakanlık ve SPK'nın koordineli hamleleri, bankaların destekleyici açıklamalarıyla kur 6 TL civarında dalgalanıyor. Brunson'ın tutukluluğuna itirazla kurdaki hafif yukarı yönlü hareket Katar'dan gelen 15 milyar dolarlık doğrudan yatırımla terse döndü. Moral bulan piyasalar bugün öğleden sonra Bakan Berat Albayrak'ın yaklaşık 4 bin kadar dış yatırımcıyla telekonferans üzerinden yapacağı toplantıda. 16 Ağustos sabahında dolar / TL 5.98 TL'den, euro ise 6.82'den işlem görmeye başlarken, saat 09:40'da dolar 5.78 TL'ye, euro ise 6.60 TL'ye indi

Dolar / TL, pazartesi günü aksiyon planı kapsamında alınan önlemlerle 7 TL'nin üzerine başladığı haftaya 6 TL'nin altında devam ediyor.

BDDK'nın swap(*) işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması ve ardından bu oranı yüzde 25'e çekmesi, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını belirterek gerekli tüm araçların kullanılacağını söylemesi, Merkez Bankası'nın likidite sağlayan döviz ve TL hamleleriyle piyasaların nefes almasına olanak sağladı.

Davranışsal finans tarafında da döviz mevduatlarıyla ilgili İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Denizbank Genel Müdürlerinin mevduatlarda sorun olmadığını, giriş ve çıkışların dengeli olduğunu vurgulaması hareketlerin spekülatif olduğunu belirtmesiyle kurdaki düşüş kalıcı oldu.