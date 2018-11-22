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Doların direnci kırıldı

 Dolar 7 Ağustos'tan buyana en düşük seviyeye geriledi.

Doların direnci kırıldı

 Dolar 7 Ağustos'tan buyana en düşük seviyeye geriledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 08:10
Doların direnci kırıldı

Doların direnci kırıldı

   Dolar 7 Ağustos'tan buyana en düşük seviyeye geriledi.Yeni güne yatay bir seyirle başlayan dolar, 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar kuru, 5,28 TL, euro kuru ise 6,03 TL seviyesinden işlem görüyor.5.30 direnci kırılan dolar, 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar şu sıralarda 5,28, euro ise 6,03'ten işlem görüyor.

  Merkez Bankasının faiz indirimi beklentisi nedeniyle yükselişe geçen dolar, Amerika'nın petrol fiyatlarındaki düşüşün süreceğini açıklamasının ardından yine geriledi.Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.38 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru akşam saatleri itibarıyla 5,28 TL seviyesinde bulunurken, euro kuru ise 6,03 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar
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