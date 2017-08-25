Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.887
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4322
EURO
4.0896
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Cagliari, Van der Wiel'i transfer...
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki...
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda...
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı

Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi

Dolar/TL 3,4581 ile 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi

Dolar/TL 3,4581 ile 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

25 Ağustos 2017 Cuma 18:25
Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL 3,4581 ile 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada para politikasına değinmemesine rağmen doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolara paralel düşüşe geçen dolar/TL de özellikle Yellen'ın konuşmasının ardından hızlanan düşüşü ile 3,4581'e kadar geriledi. 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana ilk kez 3,46'nın altını gören dolar/TL, saat 17.40 itibarıyla 3,4590 seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4,1050, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 4,4580 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasada dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 92,8'e gerilerken, avro/dolar paritesindeki yükseliş yüzde 0,5'e ulaştı. Parite, şu dakikalarda 1,1850'den işlem görüyor.


Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn: Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için baskıya maruz kaldım
Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn: Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için baskıya maruz kaldım
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
THY, bu yıl 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor
THY, bu yıl 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor
Gümrük Birliğinin geleceği masaya yatırıldı
Gümrük Birliğinin geleceği masaya yatırıldı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı
Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı
Oda ve borsa seçimlerine katılım için
Oda ve borsa seçimlerine katılım için "iki yıl" şartı
"Alınan tedbirlerle büyümenin iyi ivmelendiğini görüyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim