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Dolar/TL düşüşe geçti

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 4 liranın altına indi.

Dolar/TL düşüşe geçti

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 4 liranın altına indi.

29 Mart 2018 Perşembe 14:34
Dolar/TL düşüşe geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 4 liranın altına geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Büyüme verisinin ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, sabah saatlerinde gördüğü 4,0160 seviyelerinden 3,9928'e kadar geriledi. Saat 12.45 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3,9950'den işlem görürken, avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 4,9230, sterlin/TL de yüzde 0,3 gerileyerek 5,6260'tan alıcı buluyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de başta kişisel gelir ve harcamalar olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, yarın ABD ve Avrupa'da birçok piyasanın resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını, bu yüzden düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik direnç bölgesi olduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 3,96'nın gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve üst yönetimine ilişkin siyasi gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

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DövizEkonomiPiyasalar
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