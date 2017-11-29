Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,9560 seviyesinde dengelendi.

Dün sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında 3,90 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, piyasaların kapanmasına yakın yükselerek 3,9733'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 3,9625'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlayarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 3,9560 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,6335'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,09 artışla 5,2967'den alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'nde yapacağı sunum ve ABD büyüme verisi başta olmak üzere açıklanacak makro verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, tarihi zirve konumundaki 3,9830 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Muhabir: Murat Birinci