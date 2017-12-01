Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103218
ALTIN
161.906
DOLAR
3.9395
STERLİN
5.3110
EURO
4.6932
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok...
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti...
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9250 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9250 seviyelerinde dengelendi.

01 Aralık 2017 Cuma 09:42
Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dün döviz piyasasında güne 3,9591'den başlayan dolar/TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,9250 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,6825'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 5,3175'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de vergi reformuna yönelik gelişmelerin de döviz piyasasında belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan analistler, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Muhabir: Belgin Yakışan


Anahtar Kelimeler:
DolarDolar/TLEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı
TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor
3. köprü ile bölgeye taşınma talebi yüzde 54 arttı
3. köprü ile bölgeye taşınma talebi yüzde 54 arttı
Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında
Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
CIO 2017 Ödülleri
CIO 2017 Ödülleri
Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması
Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması
Borsa İstanbul'dan açıklama
Borsa İstanbul'dan açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim