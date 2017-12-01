Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dün döviz piyasasında güne 3,9591'den başlayan dolar/TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı.
Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,9250 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,6825'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 5,3175'ten alıcı buluyor.
Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan analistler, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.
Muhabir: Belgin Yakışan