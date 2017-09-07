Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in istifasını açıklamasının ardından dün 3,4225'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 3,4254'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında güne değer kazancıyla başlangıç yapması sonrasında saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 3,4300 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 artışla 4,0940, sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 4,4760 seviyelerinden alıcı buluyor.
Muhabir: Erhan Cihan Ünal