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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,4300 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,4300 seviyesinden işlem görüyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:12
Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in istifasını açıklamasının ardından dün 3,4225'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 3,4254'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında güne değer kazancıyla başlangıç yapması sonrasında saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 3,4300 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 artışla 4,0940, sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 4,4760 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in iki numaralı isminin istifa etmesinin Fed politikaları açısından belirsizlik olarak değerlendirildiğini belirterek, istifa haberinin ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini dile getirdi. Dün 92'nin altını gören dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 92,20 seviyesinde bulunuyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal



Anahtar Kelimeler:
DövizEkonomiPiyasalar
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