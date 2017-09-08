Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasına paralel 3,4023 ile 9 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 3,4043'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün yurt içinde açıklanan sanayi üretim endeksinin beklentilerin üzerinde yüzde 25,6 artmasına karşın, dünkü hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Saat 10.20 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,18 değer kazancıyla 3,4105 seviyelerinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,37 artışla 4,1115, sterlin/TL de yüzde 0,38 yükselişle 4,4795 seviyelerinden alıcı buluyor.
Muhabir: Erhan Cihan Ünal