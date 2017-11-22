Dolar/TL rekor tazeledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında dünkü yükseliş eğilimini sürdürerek 3,9830 ile rekor tazeledi.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile pozitif seyir sürerken, dolar, avro ve sterlin dün Türk lirası karşısında tüm zamanların zirvesini gördü. Dün dolar/TL, 3,9781, avro/TL 4,6759 ve sterlin/TL 5,2752 ile tarihinde gördüğü en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bugün dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 3,9830 ile rekor tazelemesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3,9685'ten işlem görüyor. Avro/TL 4,4772 ve sterlin/TL de 5,2792 ile tarihi zirvelerini görmesinin ardından aynı dakikalarda sırasıyla yüzde 0,39 artışla 4,6660 ve yüzde 0,5 yükselişle 5,2660'tan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Michigan tüketici güven endeksi verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşması ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Bugün Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Türkiye, Rusya ve İran zirvesinden gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek, 4,00 seviyesinin de psikolojik direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Muhabir: Murat Birinci