Dönere inovasyon kattı, tüketicinin kalbini fethetti

GENÇLER ÇOCUKLAR BU TADI ÇOK SEVECEK

SOSLU BEREKET DÖNER NASIL HAZIRLANILOR

Türk dönerinin küresel temsilcisi haline gelen, geleneksel iskenderi evlere taşımayı başardı. Ürünlerine yönelik inovasyon çalışmalarına son yıllarda ağırlık verdiklerini söyleyen, evlerde dönerli yemekleri daha pratik hale getirerek her kesimden tüketicinin mutfağına girmeyi başardıklarını söyledi. Her mutfakta 3-5 dakikalık sürede fırında ya da tavada, ünlü restoranların iskenderi tadında lezzetli sofralar kurulmasına öncülük ettikleri için mutlu oldugunu belirten Emek, yeni ürünün tüketiciden tam puan aldığını ifade etti.şubeleriyle sınırlandırmadıklarını söyleyen Emek şu bilgileri verdi; Kendi tesislerimizde geliştirdiğimiz restoran tarzında döner, mutfaktan sofralara kokusunu, rengini yumuşaklığını kaybetmeden ulaşabilecek tarzda üretim yapıyoruz. Katkısız gerçek tereyağ, domates sosu ile birlikte tüketiciye ulaştırdığımız paketlerimiz, mikro dalga fırınlarda ısıtmaya uygun ve bize özel olarak geliştirildi, üretildi.Gençler ve çocuklar soslu dönerimizin tadını çoc sevecek. Annelerin, çalışanların yemek hazırlama konusunda işlerini daha da kolaylaştırıyoruz. Dönerle ilgili inovasyon çalışmalarımızda önümüzdeki günlerde yeni ürünlerimiz de marketlerde, raflarda yerini alacak. Yüzde 100 dana etinden yapılan dönerlerimiz sofralarda ünlü restoranların tadını lezzetini yaşatacak."’in özel geliştirdiği ürün, uzun bir arge çalışması ve denemelerin sonucu ortaya çıkmıştı, Türkiye’de daha önce hiçbir döner firmasının yapmadığı, tüketicinin beğenisine sunulmuş inovatif bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ambalajın içerisinde, 250 gr dana döner ve 4 paket toplamda 50 grbulunuyor. Ürün komple ambalajıyla mikrodalga fırında en fazla 400 watt 3 dakikada ısıtılabilmektedir. Ürünün ambalajını mikrodalga fırına koymadan önce, ısıtma süresince oluşacak buharı dışarı atabilmek için çatal ile delinmesi gerekiyor. Mikrodalgada ısıtma işleminden sonra ürünün ambalajı açılarak ısınmış sos paketlerinden dilediğimiz kadarını dönerimizin üzerine döküyoruz ve nefis bir lezzet ortaya çıkıyor. Evlerinde mikrodalga fırını olmayan tüketiciler ürünün ambalajını açarak döneri ve sosu ocaklarında ısıtarak da tüketebiliyorlar..