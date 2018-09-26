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Dövme teknolojisinde 50 yıllık lider: PARSAN 

Metal şekillendirme sanayiinde bu sene 50. yılını kutlayan PARSAN, GÜRİŞ Sanayi Grubu’nun bünyesine kattığı diğer kuruluşlarla birlikte yatırımlarını ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük dövme tesisi olan PARSAN, Dilovası’nda kurduğu yeni fabrikası ile ülkemize tüm dünyada eşi bulunmayan tam otomatik dövme hatları kazandırdı. 

Dövme teknolojisinde 50 yıllık lider: PARSAN 

Metal şekillendirme sanayiinde bu sene 50. yılını kutlayan PARSAN, GÜRİŞ Sanayi Grubu’nun bünyesine kattığı diğer kuruluşlarla birlikte yatırımlarını ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük dövme tesisi olan PARSAN, Dilovası’nda kurduğu yeni fabrikası ile ülkemize tüm dünyada eşi bulunmayan tam otomatik dövme hatları kazandırdı. 

26 Eylül 2018 Çarşamba 23:38
Dövme teknolojisinde 50 yıllık lider: PARSAN 

Dövme teknolojisinde 50 yıllık lider: PARSAN 

    
PARSAN’ın içinde bulunduğu GÜRİŞ Sanayi Grubu, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Manisa’da konumlandırılmış yedi fabrikası ile hizmet vermektedir. GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri Başkanı Dr. Mehmet Varlık, GÜRİŞ Holding’in 1958 yılında, PARSAN’ın da 1968 yılında Yüksek Mühendis İDRİS YAMANTÜRK tarafından kurulduğunu belirterek şunları söylüyor:

50. YILINDA AÇIK ARA LİDER

¨Sanayi grubumuz yarım asırdır metal şekillendirme konusunda çalışmaktadır ve bu konuyla ilgili yatırımlar yaparak büyümektedir. Bu yatırımları yarattığımız fon ile gerçekleştirmemiz ve grubumuzun finansal yapısı müşterilerimize güven vermektedir. 50 yıl önce dövme alanında faaliyete başlayan PARSAN, önce OMTAŞ’ı alarak ve ardından Dilovası’nda kurduğu yeni tesisi ile Türkiye’nin açık ara en büyük dövme firması haline gelmiştir. Avrupa’da aks mili üretiminde birinci sırada yer alan PARSAN, Dilovası Tesisi’nde son dövme teknolojilerine yaptığı yatırımlar ile yeni ürünlerde de dünya liderliğine aday oldu. 2000 yılından bu yana Sanayi Grubu bünyesinde yer alan ASİL ÇELİK ile kendi hammaddesini ürettirebilen PARSAN, dünyada çelikten bitmiş ürüne kadar olan katma değer zincirini müşterilerine sunabilen sayılı kuruluşlardan biridir.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise beşinci büyük döküm kuruluşu olan DÖKTAŞ’ı iki ay önce bünyesine katan GÜRİŞ Sanayi Grubu, metal şekillendirme alanındaki büyümesini  hızlandırdı.¨

ETKİLİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

Mehmet Varlık, ARGE’nin GÜRİŞ Sanayi Grubu için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda proaktif bir yaklaşımla çözümler geliştirdiklerini belirtti. Varlık ¨Müşterilerimizin sadece tedarikçisi değil, stratejik çözüm ortağı oluyoruz. Ürünün daha tasarım aşamasında müşteriyle iletişime geçerek ortak ürün dizayn çalışması yapıyoruz. Bunun ötesinde,  şekillendirme, işleme, arzu edilirse montaj, lojistik yönetimi ve yerinde mühendislik hizmetleri ile müşterilerimizin montaj hattına teslimat yapıyoruz. Avrupa Bölgesi’ndeki müşterilerimize beş farklı lokasyonda konsinye ambar hizmetleri sunuyoruz¨ diye konuştu. 

ÇELİK DIŞI MALZEMELER DE ÜRETİLİYOR

Sadece otomotiv sektörü alanında değil iş makineleri, tarım, deniz ve havacılık gibi sektörlerde de montaja hazır parçalar ürettiklerinin altını çizen Varlık ¨Biz sadece çelik değil, PARSAN’ da çelik dışındaki diğer malzemeleri de dövebiliyoruz. Inconel ve titanyum gibi havacılığın temel malzemelerini üretebilen bir tesisiz. Alüminyum parçalarda hem dövme hem de döküm tekniklerini uyguluyoruz. Böylece otomotiv sanayiinde ağırlık tasarrufu amaçlı alüminyum parçalardaki hızla artan taleplere karşılık verebiliyoruz¨ dedi.

YENİLENEBİLİR YEŞİL ENERJİYLE SANAYİ ÜRETİMİ 

Tüm bu üretimleri gerçekleştirirken doğa ve çevreyi korumadaki hassasiyetlerini vurgulayan Mehmet Varlık, GÜRİŞ Sanayi Grubu’nun jeotermal enerjide Türkiye’nin en büyüğü, rüzgar enerjisinde de Türkiye’nin ikinci büyüğü olduklarını belirtti. ¨GÜRİŞ Holding, yenilenebilir enerji yatırımları ile üretimde çevre dostu çözümlerin kullanımını desteklemektedir. GÜRİŞ Sanayi Grubu ise bu vizyon doğrultusunda tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamaktadır. Doğal kaynakları tüketmeden çevreyi koruyarak üretim yapabilen nadir kuruluşlardan biriyiz.  

ÖNCE ÇALIŞANLARIMIZ

Sanayi Grubu bünyesindeki yüksek yatırımlarımızı başarıya dönüştüren her şeyden önce güçlü kadromuzdur. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız personelimizin yanında genç kadrolarımızı da yetiştirip uzmanlaştırıyoruz. Bu da hem kuruluşumuzun geleceğini güvence altına alıyor, müşterilerimize güven veriyor ve mükemmelliğe yönelim vizyonumuzu destekliyor¨ diyen GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri Başkanı Mehmet Varlık, sözlerini şu cümleyle noktaladı:
¨Bizim için insana yaptığımız yatırım en değerli yatırımdır.¨
 

Anahtar Kelimeler:
PARSANGÜRİŞ
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