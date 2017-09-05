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Dresslove, 2018 ilkbahar kreasyonlarını tanıttı

Dresslove, 2018 ilkbahar modası için oluşturduğu 550 parçalık kreasyonunu tanıttı.

Dresslove, 2018 ilkbahar kreasyonlarını tanıttı

Dresslove, 2018 ilkbahar modası için oluşturduğu 550 parçalık kreasyonunu tanıttı.

05 Eylül 2017 Salı 11:09
Dresslove, 2018 ilkbahar kreasyonlarını tanıttı

Dresslove, 2018 ilkbahar kreasyonlarını tanıttı


Moda dünyasının genç markası Dresslove, 2018 ilkbahar modasına iddialı tasarımlarla giriyor. Genç modacıların kaleminden çıkan 550 ürün ilk kez görücüye çıkarken, Dresslove'nin Hisar Lokma'da düzenlediği bayiler toplantısında yoğun ilgi gördü.

Dresslove ve Moodbasic markaları ile Avrupa'da yeni trendler oluşturmayı hedefleyen şirketin yönetim kurulu başkanı Bihter Belezoğlu ve Merve Denli, 2018 kreasyonu ile Rusya, Azerbaycan, Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve Lübnan pazarında iddialı olduklarını söyledi.

2018 kreasyonunda yer alan renklerin daha canlı ve pastel tonlarda olması dikkat çekiyor. Genç çizgilere önem veren Dresslove ve Moodbasic, ihraç ettiği ülkelerde modanın öncüsü kadınların tercih ettiği ürünlere imza atıyor.

Tekstilcilerin umudu 2017'de: Dresslove ve MoodBasic Avrupa'da büyüyecek
Tekstilcilerin umudu 2017'de: Dresslove ve MoodBasic Avrupa'da büyüyecek
Anahtar Kelimeler:
Dresslove
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