Dresslove, 2018 ilkbahar kreasyonlarını tanıttı



Moda dünyasının genç markası Dresslove, 2018 ilkbahar modasına iddialı tasarımlarla giriyor. Genç modacıların kaleminden çıkan 550 ürün ilk kez görücüye çıkarken, Dresslove'nin Hisar Lokma'da düzenlediği bayiler toplantısında yoğun ilgi gördü.

Dresslove ve Moodbasic markaları ile Avrupa'da yeni trendler oluşturmayı hedefleyen şirketin yönetim kurulu başkanı Bihter Belezoğlu ve Merve Denli, 2018 kreasyonu ile Rusya, Azerbaycan, Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve Lübnan pazarında iddialı olduklarını söyledi.

2018 kreasyonunda yer alan renklerin daha canlı ve pastel tonlarda olması dikkat çekiyor. Genç çizgilere önem veren Dresslove ve Moodbasic, ihraç ettiği ülkelerde modanın öncüsü kadınların tercih ettiği ürünlere imza atıyor.