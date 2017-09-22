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Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak

- 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek - İGDAŞ Genel Müdürü Çevik: - "Bu platformda yerli ve yabancı birçok firma için ciddi bir iş hacmi ortaya çıkacak"

Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak

- 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek - İGDAŞ Genel Müdürü Çevik: - "Bu platformda yerli ve yabancı birçok firma için ciddi bir iş hacmi ortaya çıkacak"

22 Eylül 2017 Cuma 14:47
Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen doğal gaz sektörü temsilcileri, 2-3 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarında (INGAS 2017) bir araya gelecek.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Doğal Gazın Geleceğine Köprü" ana temasıyla yapılacak INGAS 2017, 20 ülkeden doğal gaz sektörünün önemli isimlerini 2-3 Kasım'da Haliç Kongre Merkezinde buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ'ın organizasyonuyla 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı bekleniyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, INGAS 2017'nin Türkiye'nin "enerjide merkez ülke" stratejisine hizmet ederek İGDAŞ'ın bu alandaki sorumluluğunun bir kısmını yerine getirmesini sağlayacağını bildirdi.

Enerji sektörünün ülke ekonomisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Çevik, "Hükümetimizin enerji sektörünün gelişimine gösterdiği hassasiyet ve desteği çok değerli buluyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın eş zamanlı yürüttüğü birçok projeyle vücut bulan 'enerjide merkez ülke' stratejisine sektördeki her kurum ve kuruluşun sahip çıkması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- "5 binin üzerinde temsilciyi buluşturacağız"


Etkinliğin bu yıl da sektörün geleceğine ışık tutacağını aktaran Çevik, şöyle devam etti:

"Dünyada doğal gaz sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul gören INGAS, her zaman olduğu gibi bilgi ve deneyimin yanı sıra en yeni fikirlerin, buluşların ve öngörülerin paylaşıldığı uluslararası bir platform olacak. Doğal gazın geleceğine köprü kuracağımız etkinlik, katılımcılara çok kapsamlı ve ufuk açıcı bir içerik sunacak. Bu doğrultuda da ağırlıklı olarak değişim, inovasyon, yeni teknolojiler ve Ar-Ge konuları ele alınacak."

Mehmet Çevik, doğal gaz jeopolitiği, arz güvenliği, işletmeciliği, iklim ve çevre gibi konuların da INGAS 2017'nin başlıkları arasında yer aldığı bilgisini verdi.

Dünyanın dört bir yanından doğalgaz sektörünün önemli temsilcilerinin INGAS'ta bir araya geleceğini anlatan Çevik, "Bu yıl geniş kapsamlı bir fuar, INGAS'ın bünyesinde yerini alacak. Fuarın ikili iş görüşmeleri için etkili bir platform olduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki bu platformda yerli ve yabancı birçok firma için ciddi bir iş hacmi ortaya çıkacak. Fuarla birlikte, INGAS'a olan katılım daha da artacak. Bu yıl INGAS'da, yurt içi ve dışından 5 binin üzerinde uzman ve sektör temsilcisini buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevik, 21'inci yüzyılın yükselen enerji kaynağının doğal gaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En temiz fosil yakıt olması nedeniyle ülkemizde de doğal gaz kullanımının hızla artacağını biliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı hedefe göre 2018 sonuna kadar 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuşacak. Bugün Türkiye genelinde 40 milyonu bulan doğal gazla ısınan nüfus 50 milyona ulaşacak. İGDAŞ, sektörün okulu olarak kabul ediliyor. Bu açıdan baktığınızda sektörel sorumluluk ve görevlerimizin önümüzdeki dönemde daha artacağını görüyoruz. İGDAŞ ailesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte buna hazırız."

Anahtar Kelimeler:
INGAS 2017Uluslararası Doğalgaz Kongre Ve Fuarı
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