"Duygusal bağ kuran araç" DV S Angel, Frankfurt'ta görücüye çıktı

İSTANBUL (AA) - DizaynVip Group, "dünyanın ilk duygusal bağ kuran vip aracı" DV S Angel'ı 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.

Şirket açıklamasına göre, DizaynVip, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan ve 24 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yerini aldı.

Otomobil dönüşümünde fuarın "tek" Türk firması olma özelliğini taşıyan DizaynVip, 2 yıldır üzerinde çalışılan DV S Angel'ı katılımcıların beğenisine sundu.

Zamandan ve mekandan bağımsız tasarımlarla İstanbul gibi önemli büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkıntısında vaktin verimli kullanılmasını sağlayan VIP araçların en yenisi olan DV S Angel, araç kullanıcısıyla duygusal bağ kuruyor.

İngilizceden Fransızcaya, hatta Çinceye kadar dünyanın dillerinin çoğunluğunu konuşan araç, "Klimanızın derecesi uygun mu? Müziğin sesini açayım mı?" gibi tepkiler vererek, araç sahibinin konforunu düşünüyor. Tamamen el yapımı olan aracın yapımı için yaklaşık 8 ay sıra beklemek gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DizaynVip Group Başkanı Erbakan Malkoç, şunları kaydetti:

"Dünyanın otomobil devi Mercedes-Benz dahi otomobil dönüşümünde araçlarını bize emanet etmiş durumda. Bir Türk firması olarak teknolojiye yön vermenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul Avcılar'daki 10 bin metrekarelik fabrikamızda, yılda sadece çok özel 350 müşterimiz için özel üretim yapıyor ve üretimimizin yaklaşık yüzde 70'ini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. DV S Angel aracımızın yazılımından tasarımına kadar her şeyini fabrikamızda gerçekleştirdik.

Bu fuara sadece bizim dönüştürdüğümüz araçları görmek için gelen dünya üreticileri ve müşterilerimiz var. Fuarda aynı zamanda tam 196 parçası sesle hareket ettirilebilen DV Diamond aracı ile dönüşüme uğramış Mercedes Benz marka vip ve herhangi bir saldırıya karşı zırh özelliğiyle ön plana çıkan DV Armor jeep araçlarını sergiliyoruz."