Ecotorq motorlu kamyonlar Çin yollarına çıkmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan teknolojisiyle geliştirilen Ecotorq motorlara sahip JMC HT modeli, tamamı Ford Otosan'ın Çin'de görevlendirdiği Türk mühendislerin katkılarıyla üretiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Otosan'ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Jiangling Motors Corporation (JMC) markası altında Çin'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Ford Otosan'ın JMC ile imzaladığı motor teknolojisi, kamyon şasi, kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından Çin yollarına çıkmaya hazırlanan JMC HT, a'dan z'ye Türk mühendislerin destekleri ile üretiliyor.

Ford Otosan'ın Türkiye'den Çin'e yaptığı teknoloji ve mühendislik ihracatıyla geliştirilen ilk kamyon modeli olan JMC HT otomotiv sanayi ve kamyon üretiminde yeni bir iş modeline öncülük ediyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda Ford Otosan teknolojili, Türk mühendisliğinin ürünü Ecotorq motorlu kamyonlar yine Türk mühendislerinin desteğiyle JMC markası altında Ekim 2017 itibarıyla seri üretime geçecek ve Çin yollarında olacak.

Çinli Jiangling Motors Corporation Limited Şirketi ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle Co. Limited Şirketi ile imzalanan teknoloji lisans anlaşması doğrultusunda Ford Otosan ilk olarak, 2013 yılında fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlarının, JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere Çin'de üretilmesine izin vermişti. Ardından, şasi, kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili ürün teknolojisi ve know-how aktarımını öngören lisans anlaşması yapılmış, araç geliştirme programına geçilmesiyle de süreç tamamlanmıştı.





- Yüzde yüz Ford Otosan mühendisliği





Yüzde yüz Ford Otosan mühendisliğine sahip Ecotorq motorlarla üretimi başlayan kamyonlar, JMC markası ile satışa sunuluyor olacak.Ford Otosan Çin’deki 12 kişilik kadrosu ile ürün geliştirme, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerde Çin pazarında başarıyı garantilemek için çalışıyor.

Çinli JMC markasının ilk kez ağır ticari araç geliştirmesi sebebiyle aracın tüm mühendislik standart ve gereklilikleri Ford ve Ford Otosan tarafından sağlanırken, araç geliştirme programı kapsamında sayıları binleri bulan dokümanlar program çerçevesinde Çinli profesyonellere anlatıldı.

Araç prototiplerinin üretiminin zamanında yapılması için fazla mesai yapılırken, disiplinli bir mühendis kadrosu da oluşturuldu. 2016'nın nisan ayında imzalanan Mühendislik Hizmet Anlaşması (ESA) kapsamında Ford Otosan Ürün Geliştirme Departmanı, programın en başından itibaren yönetimini üstlendi ve hedeflere ulaşılmasında büyük rol oynadı.

Ford Otosan ürün geliştirme ekipleri projeye mühendislik desteği verirken, Ford Otosan'ın Türkiye ve global pazarlarda edindiği satış, satış sonrası ve pazarlama konularında ki bilgi ve becerilerin, ağır vasıta pazarına ilk defa girecek olan JMC firmasına, yüzde yüz başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla, ayrı bir uzman ekip de görev alıyor. Ürünlerin Çin pazarı için yeniden yapılandırılması, özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, satış ve satış sonrası ekiplerinin hazırlanması için yaklaşık 2,5 yıldır Çin'de yerleşik olarak çalışan Türk ekibin büyük emeği bulunuyor.





- "Kamyonumuz 2017'nin son aylarında pazara sunuluyor olacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, JMC markası altında Çin'de de üretilerek, yollara çıkmaya hazırlanan Ecotorq motorlu JMC HT kamyonların tüm mühendislik sorumluluğunun Ford Otosan'a ait olduğunu belirtti.

Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyanın en büyük kamyon pazarı Çin'de ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz, Ecotorq motorlu JMC HT kamyonlar burada yollara çıkmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Şanghay'da yapılan Autoshow fuarında JMC tarafından 'hero - kahraman' sıfatıyla tanıtılan ve dikkatleri üzerine çeken kamyonumuz, 2017'nin son aylarında pazara sunuluyor olacak. Türkiye'de lisanslanan Ecotorq motorlarının ve mühendislerimizin emeğiyle üretilen kamyonlarımızın dünya çapındaki bu başarısı, Ford Otosan ve Türkiye otomotiv sektörü adına önemli bir dönüm noktasıdır. JMC ile gerçekleştirdiğimiz lisans anlaşması, Türkiye'de bu büyüklükte gerçekleştirilen ilk lisans anlaşması niteliğinde. Dolayısıyla Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor.

Bugün, Ford Otosan olarak Avrupa'daki en önemli ticari araç üreticisiyiz. Hem araç hem de motor konusunda tasarım ve mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren Ford’un en büyük 3 Ar-Ge merkezinden biriyiz. Ford Otosan olarak, sadece Türkiye'ye değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil potansiyel ihracat pazarlarının tamamına rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm mühendislik gücüyle, ileri ve yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ford Otosan'ın global arenadaki yeri ve global mühendislik gücü ile Türkiye ekonomisine ve otomotiv sektörüne katma değer sağlamaktan gurur duyuyoruz."