Eczacıbaşı Profesyonel, tasarruf yöntemleriyle dikkat çekti

5 Haziran her yıl tüm dünyada Çevre Günü olarak kutlanıyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına kişilerin hassasiyetinin yanı sıra pek çok firma bu yönde çalışmalar yürütüyor. Aldığı önlemlerle fabrikasında kişi başı enerji ve su tüketimini düşüren Eczacıbaşı Profesyonel, kurumları geri dönüşümlü malzemeler kullanmaya davet ediyor.

Çevresel sürdürülebilirlik, günümüz kurumlarının en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Ürünlerini geliştirirken çevreyi koruma bilincini ön planda tutan Eczacıbaşı Profesyonel, gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eczacıbaşı Profesyonel, çalışanlarının da desteğiyle Kimyasal Ürünler Tesisi ofislerinde aldığı çeşitli önlemler ile elektrik ve doğalgaz tüketiminin azaltılmasından su tasarrufuna kadar birçok alanda ölçülebilir iyileştirmeler gerçekleştirdi. 2009-2017 seneleri arasında yapılan tasarruf ve iyileştirme çalışmalarıyla birim üretim başına elektrik tüketimini yüzde 49, doğalgaz tüketimini yüzde 42, su tüketimini yüzde 66 düşürmeyi başardı.

Eczacıbaşı Profesyonel 2016 yılında WWF’in (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programı olan Yeşil Ofis programına dahil oldu ve yaptığı iyileştirmeler sonucunda Yeşil Ofis diploması almaya hak kazandı. Bu programla Kimyasal Ürünler Tesisi ofislerinde kişi başı elektrik tüketimini bir yılda yüzde 9, doğalgaz tüketimini yüzde 26 ve su tüketimini yüzde 20 düşürmeyi başaran Eczacıbaşı Profesyonel, 05 Haziran Dünya Çevre Günü’nde geri dönüşümlü malzeme kullanımına dikkat çekti.

Doğal kaynakların verimli ve daha duyarlı kullanılması gerektiğine vurgu yapan Eczacıbaşı Profesyonel hem kişilerin hem de kurumların çevre konusundaki hassasiyetlerinin giderek artış gösterdiğini ve buna bağlı olarak kişilerin kurumlardan beklentileri de değiştiğini vurguladı. Eczacıbaşı Profesyonel, daha iyi bir gelecek için kurumların çevre politikaları ile sürdürülebilir kalkınmaya önderlik etmesinin önemli olduğunu belirtti.