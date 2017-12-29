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Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi Atalay Gümrah, 2017'de 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “2018-2020 dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım planladık. Bu rakamlar sadece organik yatırımlarımızı kapsıyor. Gelişme ve fırsatla

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi Atalay Gümrah, 2017'de 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “2018-2020 dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım planladık. Bu rakamlar sadece organik yatırımlarımızı kapsıyor. Gelişme ve fırsatla

29 Aralık 2017 Cuma 10:59
Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi Atalay Gümrah, 2017'de 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “2018-2020 dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım planladık. Bu rakamlar sadece organik yatırımlarımızı kapsıyor. Gelişme ve fırsatla
Son Güncelleme: 29.12.2017 08:00
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