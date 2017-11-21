Edenred'den Ticket Restaurant üyesi iş yerlerine eğitim

İSTANBUL (AA) - Uluslararası yemek kuponu firması Edenred, Ticket Restaurant üyesi iş yerlerine ücretsiz gastronomi eğitimi veriyor.

Şirketin açıklamasına göre, Edenred, üye iş yerlerini, Metro Market'in Türkiye'nin ilk gastronomi platformu olarak hayata geçirdiği GastronoMetro yemek atölyeleri ile buluşturuyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen GastronoMetro atölyeleri ile Ticket Restaurant üyesi iş yerlerinin şefleri ve servis elemanları, yeni nesil bir gastronomi anlayışıyla tanışma fırsatı buluyor.

Metro Market ile birlikte ürün, gastronomi ve mutfak sanatları modülleri eğitimleri veren GastronoMetro atölyelerine katılacak Ticket Restaurant üyesi iş yerlerinin şefleri ve personeli mutfak sanatının inceliklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Edenred'in Ticket Restaurant üyesi olan noktalara fayda sağlamak, iş yapış şekillerini iyileştirmek ve kalitelerini artırmak için aylık olarak gerçekleştirilen GastronoMetro atölyeleri, her ay farklı konu başlıklarında düzenleniyor.

Yemek yapımında önemli ipuçlarından serviste mükemmelliğe kadar restoranları ilgilendiren pek çok konuyu kapsayacak atölyeler ile şefler ve restoran çalışanları, yeni nesil restorancılık ve gastronomi dünyasının inceliklerini sektörün uzmanları eşliğinde deneyimleyecek.

