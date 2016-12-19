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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:11

Efsane Anadol 50 yaşında

Türkiye’nin ilk yerli ve seri üretim aracı Anadol 50.ci yaşını kutluyor.

Efsane Anadol 50 yaşında
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Efsane Anadol 50 yaşında

Türkiye’nin ilk yerli ve seri üretim aracı Anadol 50.ci yaşını kutluyor.19 Aralık 1966 yılında hattan indirilen ve dünya klasik otomobil literatürünende yerini alan Anadol,50 yaşında. Anadol A1 Türkiye’nin ilk ralli otomobili olarak ta tarihteki yerini aldı.Anadol Ralli Takımı ise Türkiye’nin ilk ralli takımı oldu.Takımın pilotları arasında Renç Koçibey,Demir Bükey,İskender Atakan,Claude Nahum,Serdar Bostancı gibi ünlü isimler yer aldı. 

1984 yılında Anadol’un üretim hikâyesi, Türkiye’nin şartları ve halkın ihtiyaçlarına göre üretilen toplam 93 bin 188 adet araçla sonlanırken mutlu bir uğurlama vardı.

Çünkü o artık Türkiye’nin yerli efsanesi olmuştu. Kimi çocukluk anılarımızda derin yer edinen Anadol, seri üretime geçme başarısını gösteren Türkiye’nin ilk yerli otomobili olma özelliğine sahip.
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50 Yaşını KutluyorAnadol
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