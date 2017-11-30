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Efsanevi Ferrari Modelleri Londra'da

- Kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan, Ferrari, yeni yaşı kapsamında Londra Tasarım Müzesi'ne konuk oldu

Efsanevi Ferrari Modelleri Londra'da

- Kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan, Ferrari, yeni yaşı kapsamında Londra Tasarım Müzesi'ne konuk oldu

30 Kasım 2017 Perşembe 12:30
Efsanevi Ferrari Modelleri Londra'da

İSTANBUL (AA) - Kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan Ferrari, yeni yaşı kapsamında Londra Tasarım Müzesi'ne konuk oldu.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan, Ferrari, yeni yaşı kapsamında Londra Tasarım Müzesi'ne konuk oldu. Efsanevi üretici Under the Skin sergisi ile Maranello'daki Museo Ferrari dışında ilk defa bu denli iddialı bir koleksiyonu gözler önüne seriyor. Sergide ilk tasarlanan Ferrari modelleri ve eskizlerinin yanı sıra Enzo Ferrari'nin mektup ve kişisel eşyaları ile tarihi yarış otomobilleri dikkati çekiyor.

Müzede, Enzo Ferrari'nin ilk tasarımı 125 S modelinin bire bir replikası, geliştirme aşamasında kullanılan ilk ahşap prototipler gün yüzüne çıkarken, Ferrari'nin sadece Japonya pazarı için özel olarak ürettiği J50 modelinin de 1:1 ölçekli el yapımı bir kopyası da müze konuklarını karşılıyor. Clint Eastwood, Sammy Davis Jr, Brigitte Bardot, Peter Sellers gibi ünlü müşterilerin otomobilleriyle çektirdiği fotoğrafların da bulunduğu sergide, Pink Floyd'un davulcusu Nick Mason'ın 1988 model F40'ı, Fiat'ın eski başkanı Gianni Agnelli'nin 166 MM'i, Michael Schumacher'in 2000 yılında Formula 1 şampiyonasını kazandığı yarış otomobili gibi birçok değerli yapı taşı müzede sergileniyor.

Güncel modellerinde yer aldığı sergide, İngiliz, ünlü Şef Gordon Ramsay'e ait olan ve bugüne kadar teknolojik olarak en gelişmiş Ferrari diye tanımlanan, LaFerrari Aperta, markanın yenilikçiliğinin bir temsilcisi olarak sergilenmesi dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Londra Tasarım Müzesi'nin Kurucusu Sör Terence Conran, "Her yaştan milyonlarca tutkulu hırslı insan adına konuştuğumu düşünüyorum, hepimiz bir noktada bir Ferrari'ye sahip olmanın keyifli hayalini paylaştık. Markanın kendisi, yol modelleri veya Grand Prix otomobilleri olsun, dünya çapında bir tasarım başarısı sembolü haline gelmiştir. Ferrari hikayesi gerçekten de endüstriyel çağın en büyük macera hikayelerinden biridir ve bu hikayeyi Tasarım Müzesi'nde anlatmaktan gururluyum." dedi.



Anahtar Kelimeler:
Ferrari
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