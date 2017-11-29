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Ege PERLA "Sign of the City Awards" ta 2 ödül aldı

-Gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards'da İş GYO'nun Ege PERLA projesi "En İyi Ofis" ve "En İyi Yerel Merkezli AVM" kategorilerinde Sign of the City seçildi

Ege PERLA "Sign of the City Awards" ta 2 ödül aldı

-Gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards'da İş GYO'nun Ege PERLA projesi "En İyi Ofis" ve "En İyi Yerel Merkezli AVM" kategorilerinde Sign of the City seçildi

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:28
Ege PERLA

İSTANBUL (AA) - İş GYO'nun İzmir'de hayata geçirdiği Ege Perla, Sign of City Awards'ta iki ödül daha kazandı.

İş GYO'dan yapılan açıklamaya göre, İnşaat ve gayrimenkul sektörünü, uluslararası normlara taşımak ve sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sign of the City Awards (SotCA) etkinliğinin 4'üncüsüsü Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştirildi.

Gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards'da İş GYO'nun Ege PERLA projesi "En İyi Ofis" ve "En İyi Yerel Merkezli AVM" kategorilerinde Sign of the City seçildi.

İş GYO'nun, 170 milyon dolar yatırım değerine sahip Ege PERLA projesi İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 25 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi ve körfez manzaralı konut ve home-ofisten oluşan karma proje Aga Khan ödüllü, dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat'ın imzasını taşıyor.

Körfez manzaralı daireleri, ferah çalışma ortamına sahip ofisleri ve özgün, yarı açık mimarisi, seçkin mağazalara ev sahipliği yapan ve bir yaşam merkezi haline gelen alışveriş merkezi ile Ege Perla İzmir’in ilk markalı karma projesi olup 7’de 77’ye herkesin yeni buluşma noktası haline geldi.

Anahtar Kelimeler:
Ege Perlaİş GYOSign Of City Awards
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