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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye ve İngiltere Brexit için görüşüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ve İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin ortak bir çalışma yürüttüğüne işaret ederek, "İngiltere, Brexit sonrası ticari, hukuki yapıyı oluşturacak ilk çalışmayı bizimle başlattı." dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye ve İngiltere Brexit için görüşüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ve İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin ortak bir çalışma yürüttüğüne işaret ederek, "İngiltere, Brexit sonrası ticari, hukuki yapıyı oluşturacak ilk çalışmayı bizimle başlattı." dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 22:12
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye ve İngiltere Brexit için görüşüyor

ANKARA(AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler (PARKUR) heyetini kabul etti.

Zeybekci, TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden (PARKUR) Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un TÜSİAD'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) konu bazlı sunumlar yapmasına ilişkin talebi üzerine konuyu Başbakan Binali Yıldırım'a arz edeceklerini, EKK'da diyalog mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi.

Özel sektör yatırımlarına, Ekonomi Bakanlığınca verilen yatırım teşvik belgelerinde son dönemde artış hızında önemli gelişme olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bunun etkilerinin de 2018'de görülmeye başlanacağını bildirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin geçen yıllarda yaşadığı olumsuzlara ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında dünyada hiçbir ülkenin bu şekilde yaşamadığını anlatarak, "Rusya ile 2016'yı maalesef kaybettiğimiz bir dönem yaşadık. Diğer taraftan Irak, bizim en önemli ihracat pazarımızdı, ikinci pazarımızdı şimdi 4'ler 5'ler seviyesine indi. Suriye ile hemen hemen sıfır noktasına geldi. Diğer taraftan, 2016 ve 2017'de hammadde ve enerji fiyatları 100 dolarlar seviyesinden 50 dolarlar ortalamasına şu anda oturdu ama bu da tüketim potansiyeli, satın alma gücü anlamında da etrafımızdaki bizim için önemli pazarlarda bizi zorlayan ortam yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği güncellemesi

Bunlara rağmen Türkiye'nin çok önemli bir performans gösterdiğinin altını çizen Zeybekci, Türkiye'nin en kötüyü geride bıraktığını, tehditlerini büyük bir oranda aştığını ifade etti.

Zeybekci, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı dominant ülkelerle spekülatif amaçlarla kullanılabilecek bazı gelişmelerin Türkiye'ye etkileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Avrupa'daki gelişmeleri şöyle bir değerlendirecek olursak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bizim için önümüzdeki dönemle ilgili en önemli olumlu platform. AB ilgilileriyle yaptığımız görüşmede, 2017 yılı sonu itibarıyla yetki alma konusunda Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Konseyi'nden bir talebi vardı, bunun sonuçlanmasını bekliyorduk, bu gerçekleşmedi, gerçekleşmeyecek gibi de görünüyor. 2018'in ilkbaharında ilk Avrupa Konseyi toplantısında bunun gündemde olacağını ümit ediyoruz. Bu yönde de gayret gösteriyoruz ve çalışıyoruz. AB'nin 28 üyesinin çok büyük bir oranı, 25-26'sı kayıtsız ve şartsız Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin öncelikli olarak AB'nin ardından da Türkiye'nin menfaatine olduğunu, bu olumlu platformun kesinlikle bozulmaması gerektiği yönünde Türkiye'ye destek veriyorlar."

"Türkiye ve İngiltere Brexit için görüşüyor"

Önümüzdeki dönemde İngiltere'nin, Türkiye'nin çok önemli bir pazar ve ortağı olduğunu ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin, Avrupa'da Almanya'dan sonra iki numaralı ortağı olduğunu ve bu ülkeyle dış ticaret fazlası verildiğini hatırlattı.

Zeybekci, Türkiye ile İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin ortak bir çalışma yürüttüğüne işaret ederek, "Hedef olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmeye doğru yaklaşıyor. İngiltere, AB ile ayrışması sürecinde, Brexit sonrası ticari, hukuki yapıyı oluşturacak ilk çalışmayı bizimle başlattı. İlk biz oturduk, anlaştık, çerçeveyi belirledik ve şu anda teknik ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Önceden teknik ekiplerimiz gayriresmi görüşmeler yapıyordu, 9 Kasım'da da ilk resmi görüşmelerine başladı. Her iki taraf da Brexit gerçekleştiği gün hiçbir şekilde boşluk olmaması için bir çalışma yapıyorlar." dedi.

Muhabir: Dilara Zengin

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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