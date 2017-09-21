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"Eksilen dişler hemen tamamlanmalı"

- Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Üretürk: - "Eksik dişler birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Eksik dişler estetik, fonksiyon kaybı, fonetik etki ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantımızı zorlaştırıyor" - "Diş kaybı sonrası eksilenlerin yerine en kısa sürede diş yapılması gerekiyor ve eksik dişin yerine uygulanabilecek en sağlıklı şey implant tedavisidir"

"Eksilen dişler hemen tamamlanmalı"

- Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Üretürk: - "Eksik dişler birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Eksik dişler estetik, fonksiyon kaybı, fonetik etki ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantımızı zorlaştırıyor" - "Diş kaybı sonrası eksilenlerin yerine en kısa sürede diş yapılması gerekiyor ve eksik dişin yerine uygulanabilecek en sağlıklı şey implant tedavisidir"

21 Eylül 2017 Perşembe 09:28

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Utku Üretürk, eksik dişlerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirterek, "Diş kaybı sonrası eksilenlerin yerine en kısa sürede diş yapılması gerekiyor ve eksik dişin yerine uygulanabilecek en sağlıklı şey implant tedavisidir." ifadesini kullandı.

Üretürk, yazılı açıklamasında çok sayıda kimsenin eksik dişlerle yaşamını sürdürmeye çalıştığını kaydederek, ancak eksik dişlerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini aktardı.

"Eksik dişler estetik, fonksiyon kaybı, fonetik etki ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantımızı zorlaştırıyor." ifadesini kullanan Üretürk, diş kaybı sonrası eksiklerin yerine en kısa sürede diş yapılması gerektiğini ve eksik dişin yerine uygulanabilecek en sağlıklı tedavi alternatifinin implant olduğunu bildirdi.

Üretürk, diş eksikliğinin, kişinin öncelikle gülüşünü bozarak öz güveninin azalmasına, sosyal ilişkilerinin zorlaşmasına, dudak ve yanakların çökmesine ve kırışmasına neden olduğunu bildirdi.


- "Diğer dişleri kaybetme riski artar"


Üretürk, eksik dişin bölgesinde komşu dişlerin devrilmesine, çiğneme fonksiyonunun azalmasına yol açtığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Devrilen ya da uzayan dişlerde temizlik ve bakım zorlaşacağı için çürük, hassasiyet, diş eti iltihabı nedeniyle ağrı ve diğer dişleri kaybetme riski de artmaktadır. Eksik dişler nedeniyle alışılmış çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenmeler oluşabilir. Eksik diş bölgesinde çiğneme fonksiyonu olmadığı için çene kemiğinde rezorpsiyon dediğimiz incelme ve erimeler olmaktadır.

Diş eksiklikleri ayrıca diğer dişlerin aralarının açılmasına ve dişlerin orta hattı ile yüzün orta hattı arasında uyumsuzluğa ve asimetrik görünüme yol açabilir. Eksik diş nedeniyle yeterince çiğnenmeyen ve öğütülmeyen besinler, bütün olarak yutulduğunda hazımsızlık, şişkinlik ayrıca gastrit ve ülser gibi mide problemlerine yol açabilir. Eksik diş nedeniyle iyi çiğnenmeden yutulan yiyecekler kilo alımına sebep olabilir."

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Hospitadent
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