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El dokuması halıda 1 milyar dolar ihracat hedefi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde Türkiye'nin birçok yerinde halı dokuma atölyeleri kuracaklarını belirterek, "Bu proje kapsamında el dokuma halı ihracatımızı da 1 milyar dolara çıkaracağız." dedi.

El dokuması halıda 1 milyar dolar ihracat hedefi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde Türkiye'nin birçok yerinde halı dokuma atölyeleri kuracaklarını belirterek, "Bu proje kapsamında el dokuma halı ihracatımızı da 1 milyar dolara çıkaracağız." dedi.

25 Mart 2018 Pazar 11:39
El dokuması halıda 1 milyar dolar ihracat hedefi

DENİZLİ (AA) - Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir halı dokuma atölyesini ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde geleneksel yöntemlerle halı dokuyanlara bir müjde hazırlığında olduklarını bildiren Zeybekci, bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye'nin birçok yerinde atölye kuracaklarını kaydetti.

Zeybekci, "Bu atölyelerde halı dokuyacağız. Halı dokuyan kardeşlerimizin sigortasını ve stopajını devlet ödeyecek. Siz sadece dokuyacaksınız. Halı ihracatçısı veya halının alıcısı ipliğini, desenini getirecek, dokutacak ve halısını alıp gidecek. Türkiye'de bu proje kapsamında en az 30 bin kardeşimize halı dokutacağız. İnşallah buradan 'bismillah' diyerek başladık." diye konuştu.

Tekke Mahallesinde bulunan atölyenin yerine daha geniş, 100 kişinin çalışabileceği bir yer yapılmasının sözünü veren Zeybekci, şöyle devam etti:

"El dokuma halı ihracatımız milyar dolara yakındı. Bu rakam 50-100 milyon dolara geriledi. Tekrar inşallah bu ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracağız. Asıl hedefimiz Türk halısını kaybetmeyeceğiz. Hem Türk halısını, desenini, renklerini ve zanaatını tekrar canlandıracağız hem de insanlarımız kendi köyünde, memleketinde ve doğduğu yerde doyacak, mutlu olacak. Biz de bir taşla iki kuş vurmuş olacağız ve buna yıllarca devam edeceğiz. Hakkari, Şırnak, Denizli ve Manisa'ya kadar halının zanaat olarak yapıldığı yerlerde inşallah bu projeyi hayata geçireceğiz."

İpek halı fiyatı 100 bin liraya çıkıyor, 30 ülkeye halı satıyor

Atölye eğiticisi Filiz Canlı İnelli de Bakan Zeybekci'nin verdiği güzel haberden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kurslarda 20 yıldır eğitim verdiğini, atölyenin 10 yıl önce kurulduğunu ve 2'si ipek 8 tezgahta 13 kursiyerle halı dokuduklarını anlatan İnelli, şu bilgileri verdi:

"Yün ve ipek halı olarak 2 çeşit dokuma yapıyoruz. Ebatları siparişe göre dokunuyor. İpek halıların ebatına ve kalitesine göre dokuma süresi 1 yıldan 3 yıla kadar sürebiliyor. Yün halılar 3 ila 6 ay arasında sürüyor. İpek halının dokunması daha zor. İpek halıda ince olarak dokunan daha pahalıdır. Ebat büyüdükçe artıyor. İpek halıları 5 bin liradan başlayarak 100 bin liraya kadar satışa çıkarıyoruz. Desen açısından dünyaca tanınan halılarımız var. Halılarımız dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Yaklaşık olarak 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."

15 yaşında başladığı halı dokuma işini halen devam ettiren Hatice Allı ise ekmeğini dokumacılık işinden kazandığını, bu sayede 2 çocuğuna ve ailesine baktığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Fatmana Türküstün ise 25 yıldır halı dokumacılığı yaptığını anlatarak, mesleğine olan bağlılığını, bu işi ölene kadar yapacağını belirterek vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
DokumaEkonomiHaliIpek HalıNihat ZeybekçiTekke Mahallesi
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