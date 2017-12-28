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Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor

Yeni yıl ile birlikte yeni zamlara hazır olun. İlk zam elektriğe geliyor. Elektrik fiyatlarına yeni yılda yüze 8,8 zamlanacak.

Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor

Yeni yıl ile birlikte yeni zamlara hazır olun. İlk zam elektriğe geliyor. Elektrik fiyatlarına yeni yılda yüze 8,8 zamlanacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor

Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor

   Elektrik fiyatlarına yeni yılda yüze 8,8 zam geliyor.1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak.2 yıldır zam yapılmayan elektrik fiyatlarına, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8,8 zam yapılacak.

2 YIL ZAM YAPILMAMIŞTI

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6.8 zam yapılmıştı. O zamandan bu yana elektrik fiyatlarında hiçbir değişime gidilmedi. Elektrik fiyatlarıyla ilgili kararlar 3 aylık olarak veriliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak tarife de Aralık ayında ele alınacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 14:07
Anahtar Kelimeler:
8Yüzde 8ZamElektrik
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