Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor

Elektrik fiyatlarına yeni yılda yüze 8,8 zam geliyor.1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak.2 yıldır zam yapılmayan elektrik fiyatlarına, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8,8 zam yapılacak.

2 YIL ZAM YAPILMAMIŞTI

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6.8 zam yapılmıştı. O zamandan bu yana elektrik fiyatlarında hiçbir değişime gidilmedi. Elektrik fiyatlarıyla ilgili kararlar 3 aylık olarak veriliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak tarife de Aralık ayında ele alınacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağını açıklamıştı.

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