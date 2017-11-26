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Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok

Elektrik dağıtım ve satışını kamu şirketlerinin yaptığı illerde, ödenmeyen elektrik faturası bedellerini vatandaşın sırtına yükleyen hükümet, özel sektörün dağıtım yaptığı bölgelerde daha farklı yöntemler uyguluyor.

Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok

Elektrik dağıtım ve satışını kamu şirketlerinin yaptığı illerde, ödenmeyen elektrik faturası bedellerini vatandaşın sırtına yükleyen hükümet, özel sektörün dağıtım yaptığı bölgelerde daha farklı yöntemler uyguluyor.

26 Kasım 2017 Pazar 12:06
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok

Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok

Tarım üretimine teşvikleri her fırsatta gündeme taşıyan hükümet, özel dağıtım şirketlerinin elektrik faturaları tahsilatında sıkıntı yaşayınca, çiftçilere sırtını döndü. Elektrik dağıtım ve satışını kamu şirketlerinin yaptığı bölgelerde, kaçak elektriği vatandaşın sırtına yükleyen bakanlıklar, özel şirketlerin tahsilatında zorlandığı bölgelerde özel önlemler alıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, elektrikte kayıp kaçak oranı yüksek illerin başında gelen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta tarımsal sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borcu olan çiftçilere verilecek 2017 ekilişi fark destek ödemelerine bloke konulacak.

Edinilen bilgiye göre, çiftçiye ödeme yapılabilmesi için, elektrik dağıtım şirketinin borcun ödendiğini bankaya bildirmesi gerekecek. Bildirimden sonra destekleme ödemesi hak sahibine yapılacak. Çiftçi, borcun karşılığı bedelin elektrik dağıtım şirketinin hesabına aktarılmasını da talep edebilecek.

OSB’DE YEM BİTKİSİ YETİŞTİRME PLANI

Düzenlenecek muvafakatnameyle destekleme tutarından borç miktarı kadar olan bölüm, elektrik dağıtım şirketinin hesabına aktarılacak. Bu işlemden sonra varsa kalan tutar çiftçiye ödenecek. Şirket, borçlulara ait bilgileri ve miktarlarını gösteren listeleri, ödeme yapılmadan en geç 3 iş günü önceden bankaya iletecek.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği de yenilendi. Buna göre, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri, gelecekte yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanacak. Hayvancılık konulu alanın çevresinde yem bitkisi yetiştirilen tarım arazileri bulunacak. KAYNAK HABERTÜRK GAZETESİ

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