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11 Nisan 2017 Salı 16:18

Elektrik borcu olanlar dikkat,

  Elektrik borcu olanlar için yeni bir kampanya başlatıldı

Elektrik borcu olanlar dikkat,
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Elektrik borcu olanlar dikkat,
   Elektrik borcu olanlar için yeni bir kampanya başlatıldı.’Silelim Gitsin’ adı verilen kampanya çerçevesinde Şubat 2007 ve öncesine ait borçların tamamında anaparanın yüzde 35’e kadarı, Mart 2007 ile Nisan 2013 dönemleri arası borçlarda ise anaparanın yüzde 25’e kadarının silinebilmesi sağlanacak.
   Belirtilen dönemlerde zamanında ödenmediği için yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecek. Bu kapsama giren müşteriler, konu ile ilgili detay bilgileri başvuru merkezlerinden öğrenebilecekler.
   ‘Silelim Gitsin’ kampanyası çerçevesinde başvuruda bulunan müşterilerin, ödemelerini tek seferde yapması gerekiyor. Ancak CK Boğaziçi Elektrik peşin ödemenin yanı sıra abonelerine kredi kartı ile tek çekim veya 9 taksite kadar ödeme seçeneği de sunuyor.
   Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 30 Haziran’a kadar CK Boğaziçi Elektrik Müşteri İşlem Merkezleri, Müşteri Hizmet Merkezleri,  çağrı merkezi, mobil uygulama, www.ckbogazici.com.tr veya www.silelimgitsin.com internet adreslerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya kapsamında ödeme işlemleri ise bu adreslerin yanı sıra anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de yapılabilecek.
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Anahtar Kelimeler
Elektrik Borcu İndirimi
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