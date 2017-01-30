 Elektrik devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu internet sitesinden yaptığı açıklama ile elektrik devleri şirketlere soruşturma açıldığını duyurdu.
Rekabet Kurulu’nun açıklaması şöyle;Enerjisa Enerji A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında Soruşturma Açıldı.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırdığı, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellediği ve bu yolla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28.12.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak,- Enerjisa Enerji A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.,- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.,- İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (CK). ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 16-45/715-M sayı ile karar verdi.
Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, adı geçen şirketlerin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldı.