Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:09

 Elektrik devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu internet sitesinden yaptığı açıklama ile elektrik devleri şirketlere soruşturma açıldığını duyurdu.

 Elektrik devlerine soruşturma
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
 Elektrik devlerine soruşturma
   Rekabet Kurulu internet sitesinden yaptığı açıklama ile elektrik devleri şirketlere soruşturma açıldığını duyurdu.
   Rekabet Kurulu’nun açıklaması şöyle;Enerjisa Enerji A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında Soruşturma Açıldı.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırdığı, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellediği ve bu yolla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
   Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28.12.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak,- Enerjisa Enerji A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.,- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.,- İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (CK). ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 16-45/715-M sayı ile karar verdi.
Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, adı geçen şirketlerin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Rekabet KuruluElektrik Devleri Soruşturma
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemizde yatırımlarını arttırıyor Ülkemizde yatırımlarını arttırıyor
Türkiye'nin kredi notunu düşürdü Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Büyükanne maaşı açıklandı Büyükanne maaşı açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihalesi sonuçlandı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihalesi sonuçlandı
Baklava ve tekstil devlerine kayyum atandı Baklava ve tekstil devlerine kayyum atandı
314 bin 400TL tutarında bilet kayıp 314 bin 400TL tutarında bilet kayıp
Yukarı Çık

Ülkemizde yatırımlarını arttırıyor
  Mercedes-Benz ülkemizdeki yatırımlarını arttırma kararı aldı.Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer...

Haberi Oku