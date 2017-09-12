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Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 4,7 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak, 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 4,7 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak, 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaate yükseldi.

12 Eylül 2017 Salı 11:59
Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 4,7 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 966 milyon 649 bin kilovatsaatle 9 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 661 milyon 143 bin kilovatsaatle 31 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaate yükseldi.

Geçen ay elektrik üretimi de arttı. Ağustosta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artışla 27 milyar 552 milyon 356 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 39'u doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,17'si ithal kömür ve yüzde 17,47'si de hidroelektrik santrallerinden karşılandı.

Elektrik üretiminde yerli kömürün payı yüzde 14'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,16 oldu. Üretimin kalan yüzde 3,2'lik kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 100 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 azalarak, 212 milyon 528 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ağustosta 665 milyon 449 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 100 artarak 242 milyon 507 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl ağustosta 121 milyon 86 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleşmişti.

Muhabir: Nuran Erkul

Anahtar Kelimeler:
EkonomiElektrikElektrik TüketimiTEİAŞ
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