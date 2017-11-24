Elektrikler kesilse bile yanan ampul zorunlu olacak
Türk mühendisleri tarafından geliştiriyen yeni nesil LED ampuller, zor günlerde karanlığa ışık olacak. Elektrikler kesilse bile Türk malı bu ampüller 8 saat süreyle aydınlatmaya devam edecek..
DEPREM SONRASI KESİNTİLERDE ONLAR DEVREYE GİRECEK
Emlak ve inşaat sektöründe depremlerin yıkıcı etkilerini azaltma hedefiyle hazırlanan yeni yönetmelik, inşaat maliyetlerini artırırken, Türk mucitlerin yeni projelerine de ilham kaynağı oldu. Elektrikler kesilmesine rağmen 6 saate kadar aydınlatma sağlayan LED ampullerin 2018 deprem yönetmeliğine girerek yeni yapılarda zorunlu olması bekleniyor.
Merdiven ve acil çıkışlarda bulunan ampullerin yerine, elektrik kesintisine rağmen aydınlatma sağlayan LED ampullerin kullanılması sağlanarak, elektrik kesintisinden en az sevide etkilenmesi sağlanacak. Özellikle de İstanbul’da yoğun tepki çeken dikey yapılaşma kaldırılan yüzde 40 sınırı ile yerini yatay mimariye bırakacak