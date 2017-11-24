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Elektrikler kesilse bile yanan ampul zorunlu olacak

Elektrik tasarrufu amacıyla geliştirilen yeni nesil LED ampuller, Türk girişimciler tarafından inovasyona tabi tutulunca ortaya farklı bir ürün daha çıktı. Sık sık elektrik kesintilerinde bu ampullar 8 saat süreyle ışık vermeyi sürdürecek

Elektrikler kesilse bile yanan ampul zorunlu olacak

Elektrik tasarrufu amacıyla geliştirilen yeni nesil LED ampuller, Türk girişimciler tarafından inovasyona tabi tutulunca ortaya farklı bir ürün daha çıktı. Sık sık elektrik kesintilerinde bu ampullar 8 saat süreyle ışık vermeyi sürdürecek

24 Kasım 2017 Cuma 08:51
Elektrikler kesilse bile yanan ampul zorunlu olacak

Elektrikler kesilse bile yanan ampul zorunlu olacak


Türk mühendisleri tarafından geliştiriyen yeni nesil LED ampuller, zor günlerde karanlığa ışık olacak. Elektrikler kesilse bile Türk malı bu ampüller 8 saat süreyle aydınlatmaya devam edecek..


DEPREM SONRASI KESİNTİLERDE ONLAR DEVREYE GİRECEK

Emlak ve inşaat sektöründe depremlerin yıkıcı etkilerini azaltma hedefiyle hazırlanan yeni yönetmelik, inşaat maliyetlerini artırırken, Türk mucitlerin yeni projelerine de ilham kaynağı oldu.  Elektrikler kesilmesine rağmen 6 saate kadar aydınlatma sağlayan LED ampullerin 2018 deprem yönetmeliğine girerek yeni yapılarda zorunlu olması bekleniyor.

Depremin meydana getireceği olumsuz etkiyi azaltmak üzere Eylül ayında hazırlanan TS EN 81-77 Deprem Standardı inşaat ve yapı sektörüne birtakım sorumluluklar yükledi. Getirilen bu yeni deprem standardı ile asansörlerin hareketli parçaları, alınacak önlemler ile olası deprem anında yolcu ve binalara zarar vermeyecek şekilde üretilecek. Yine Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan değişiklik ile her daireye bir otopark yapılması da zorunlu hale gelecek.
 
Merdiven ve acil çıkışlarda bulunan ampullerin yerine, elektrik kesintisine rağmen aydınlatma sağlayan LED ampullerin kullanılması sağlanarak, elektrik kesintisinden en az sevide etkilenmesi sağlanacak. Özellikle de İstanbul’da yoğun tepki çeken dikey yapılaşma kaldırılan yüzde 40 sınırı ile yerini yatay mimariye bırakacak

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