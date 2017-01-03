Elektrikler Ne zaman Gelecek, Kabus geri dönüyor

BAKAN TALİMAT VERMİŞTİ

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HANGİ İLÇELERDE

Elektrik kesintilerine dikkat: Kabus geri dönüyorİstanbul ve çevresinde yeni yıldan hemen önce başlayan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla durdurulduğu söylenen kesintiler yeniden başlıyor. Üstelik bu kez kesintilerin nedeni olarak bir gerekçe de gösterilmiyor.Yeni yıldan birkaç gün önce İstanbul ve çevresinde etkili olan, beraberinde de sert tartışmalar çıkaran enerji kesintileri yeniden başlıyor. İstanbul esnafını isyan ettiren kesintiler Cuma günü Anadolu yakasındaki 6 ilçede uygulanacak. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla durdurulan elektrik kesintilerinin yeniden neden başladığıyla ilgili bir arıza ya da bakım gerekçesi bulunmaması dikkat çekiyor..nın bazı mahallelerinde 6 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den () yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-/17.00 saatleri arasında, Ferhatpaşa Mahallesi 37., 48, 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., Mareşal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe, 97., Karadeniz sokakları, Kadıköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında,19 Mayıs Mahallesi Mehpare, Bölen, Turaboğlu, Yazar, İnönü, Yıldız sokakları elektrik alamayacak.'da 02.00-05.00 saatleri arasında, Yukarı, Petroliş, Orhantepe, Kordonboyu, Esentepe, Çavuşoğlu, Cevizli, Atalar mahallelerinde, 08.30-09.55 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi Karlı, Spor, Vatansever sokaklarında, 10.05-11.25 saatleri arasında Yunus Mahallesi Sezen, Karaca, Ulunay sokaklarında, 14.00-15.25 saatleri arasında Yalı Mahallesi Mineral, Bağlar, Tufan sokaklarında, Maltepe'de 02.00-05.00 saatleri arasında, Yalı, Bağlarbaşı, Cevizli, Altayçeşme, Feyzullah mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.'te 10.00-13.00 saatleri arasında, Sülüntepe Mahallesi Paşalı, Şerit, Sıddık, Seyit, Sefa, Sedef, Nasip, Mevlana, Medine, Maçka, Karayazı, Karani, Karadağ, Sabah sokaklarına, 11.35-13.00 saatleri arasında Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu, Eser, İbni Sina sokaklarında, 15.35-17.00 saatleri arasında, Bahçelievler Mahallesi Gürgen, Çakır, Dolayoba, Yosun sokaklarına, Tuzla'da 09.00-17.00'da, İstasyon Mahallesi Sadi Bey, Hatboyu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.