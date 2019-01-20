Emekli maaşında zam kargaşası; 150 bin kişiye Şubat'ta ödenecek



Emekli maaşında zam kargaşası; 150 bin emekli zammı şubat ayına kaldı

Emekliler zamlı maaş çekme hayali kurarken en az 150 bin vatandaşın umudu gelecek aya kaldı. Zamlı maaşını ocak ayında alamayanlara seyyanen 340 TL yatırılacak.



Emekliler Ocak zamlarını hesaplarında görmeye başladı. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler haftaya başlayacak. Ay başında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri de 25 Ocak'ta oluşan farklarını cebine koyacak. Emeklilerin 150 binine ise Şubat'ta bir zam daha var. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Düzenlemeden, Ocak zammının yansıtılmasından sonra ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlar yararlanacak. Bu emeklilere Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" diye konuştu.

MESLEK DANIŞMANLARI GÖREVE BAŞLIYOR

Bakan Selçuk, şu mesajları verdi:

3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız'ın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

YAŞA TAKILANLAR: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.

DANIŞMANLAR BAŞLIYOR: İŞKUR'un istihdam edeceği iş ve meslek danışmanlarının mülakat süreçleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde iş ve meslek danışmanları da görevlerine başlayacak.

NAFAKA MASADA: Süresiz nafakayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hiçbir tarafı mağdur etmeyen iyi bir sonuca erişeceğimize inanıyorum.

HAFTAYA ATAMA VAR: İnşallah gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasını yapacağız.

DESTEK YÜZDE 19 ARTTI: Cihaza bağlı hastaların elektrik faturalarının 200 liralık kısmını karşılıyoruz. Hemodiyaliz hastalarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. Onların devlet tarafından karşılanan ücretlerine yüzde 19 artırım gerçekleştirdik. Tedavi desteğini 193 liradan 230 liraya çıkardık..

