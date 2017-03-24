

Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene ilave 100 TL

Emekli promosyonunda bankalar arası rekabet iyice kızıştı.Denizbank bu konuda bir adım daha atarak tanıdığını getiren emekliye promosyon ücreti dışında 100 TL nakit hediye ediyor.İmzaladıkları protokol kapsamında, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından alma sözü veren emeklilerin 450 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı yakaladığını hatırlatan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Bin TL altında aylık maaş alanlar 300 TL, bin TL - 2 bin TL arasında aylık maaş alanlar 375 TL ve 2 bin TL üzerinde maaş alanlar 450 TL promosyona hak kazanıyor. Üstelik emekli tanıdıklarını bankamıza yönlendiren tüm müşterilerimize yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit hediye ediyoruz” diye konuştu.

Kampanyalarının yanı sıra emekli müşterilerinin birçok bankacılık hizmetinde de ayrıcalıklı olduğundan bahseden Özark, “Türkiye’deki 694 şubemizden öncelikli hizmet alabilen emeklilerimiz, 4 bin 500’ü aşkın DenizBank ve PTT ATM’sinden, ayrıca yurtdışındaki tüm banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme işlemi yapabiliyor. Şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde indirimli faiz oranları, başka bankalardaki kredi borçları için özel taksit ve vade avantajlarından faydalanıyor, birikimlerine özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katabiliyorlar” dedi.

Emeklilere özel Bonus Diğer yandan Türkiye’de sadece emeklilere özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan Emekli Bonus ile emeklilere özel birçok ayrıcalık sunduklarına değinen Özark, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Emeklilerimiz alışverişlerini taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanabiliyor. Anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan emeklilerimiz elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim kazanabiliyor. Eczane, market gibi harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arıza, çilingir, cam kırılması gibi durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.”

Bu yarışa Yapı Kredi Bankası’da verilen promosyonun yanı sıra havale ücreti almayacağını açıkladı.Yapı Kredi olarak Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 14.3’ünü oluşturan 11.3 milyon emeklinin hayatlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunduklarını ifade eden Yapı Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen, “Türkiye’de yüksek bir potansiyele sahip emekli bankacılığı alanında müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ve yenilikçi vizyonumuzla hareket ediyoruz. Müşterilerimizle birebir temas kurarak onların ihtiyaçlarını dinliyor ve bunlara uygun çözümler oluşturuyoruz. Bu anlayış doğrultusunda tüm emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik de bankacılık hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli müşterilerilerine Emekli Paketi ile İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM’lerden yapılan havalelerdeki ücret muafiyetine ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme imkanıda sunabildiklerini kaydeden Serkan Ülgen, “Ayrıca müşterilerimiz nakit ihtiyaçlarını Yapı Kredi ATM’lerinden 3 bin TL’lik günlük para çekme limiti ile karşılayabiliyorlar. Tüm emekli müşterilerimiz Emekli Paketi avantajlarından faydalanabiliyor. Emekli paketi fırsatlarımıza ek olarak müşterilerimize maaş tutarlarına göre 450 TL’ye kadar nakit kampanyası sunuyoruz” diye konuştu.

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