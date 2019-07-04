Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, çay, şeker başta olmak üzere temel tüketim maddelerine yılın ilk 6 ayında yağmur gibi gelen zamların ardından milyonlarca vatandaşın gözü memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Temel gıda maddelerine gelen ortalama yüzde 18'lik zamlara rağmen çalışanların ve emeklinin maaşına yapılan ortalama zam miktarı yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Sözcü ve Milliyet Gazeteleri ekonomi servislerinden derlenen haberin detayında, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşların yapılan zamla ilgili bilgiler yer alıyor.

Kamu çalışanları ile milyonlarca emeklinin beklediği yılın ilk yarı zam oranı belli oldu. Memur ve emekli ile dul ve yetimlerine temmuz itibarıyla alacakları zamlı maaş bu ay içinde hesaplarına yatacak. Memur ve emeklisi enflasyon farkıyla yüzde 6.01, SSK ve Bağkur emeklisi ise son 6 aylık enflasyona göre yüzde 5.01 zam alacak.

MEMURA YÜZDE 5+1 ZAM GELİYOR

Haziran enflasyonun yüzde 0.03 artması çalışanların alacağı zam oranında belirleyici oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam almışlardı. 6 aylık enflasyon yüzde 5.01 olduğu için memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş ve aylıklarına 1.01 puan enflasyon farkı zammı yapılacak. Buna ilaveten yüzde 5 de toplu sözleşme zammı verilecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 6.01'de kalacak. Bu zamlarla en düşük memur maaşı 193 lira artışla 3 bin 417 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 138 lira artışla 2 bin 435 liraya yükselecek.

12.5 milyon emekli ile dul ve yetim, 3 milyon civarında kamu çalışanı memur (Sözleşmeliler dahil) enflasyondaki artış oranı kadar otomatik olarak zam alıyor.

Her yıl memur ile emekli maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılıyor.

Kamu çalışanları ile memur emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre yeniden belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarından geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına maaşlara ekleniyor. Bu yıl memur emeklileri için çifte zam olacak.

ALTI AYLIK ENFLASYON ORANI'NDAN KİMLER FAYDALANACAK

Bağkur emeklileri ise memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SGK ve Bağkur emeklisini kapsamıyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; kamu çalışanları ile memur emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla da yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

İŞÇİ EMEKLİSİ İÇİN 56 TL ZAM

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak.



SSK VE BAĞKURLU’YA...



İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4’ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı.



Böylece toplam zam yüzde 6.01’e çıkacak. Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı.



EN DÜŞÜK AYLIKLAR

Bu artışların maaşlara yansıması sonucunda en düşük memur emekli maaşı 2378 liradan 2522 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı 1888 liradan 1983 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1676 liraya çıkacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 3724 lira olacak.

SIRADA İKİNCİ İKRAMİYE VAR

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi muhtemel.

HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklileri maaşını 1-5 Temmuz arasında alıyor. Zam farkının hesaplanması ve bu ayın 5’ine kadar yatması zor görünüyor. Bu nedenle temmuz ayının sonuna kadar ayrıca yüzde 5’lik ve yüzde 1.01’lik enflasyon farkı yatacak. Maaşını 15 Temmuz’da çekecek olan memurlara ise zam ve farkın yansıtılması bekleniyor.

SSK ve Bağkur emeklisi de zamlı maaşlarını emekli kartı numarasına göre 17-28 Temmuz tarihleri arasında çekecek.

İşte enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarındaki kuruşu kuruşuna yaşanan artışlar...

TOPLU SÖZLEŞME 1 AY SONRA

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak. 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin merakla beklediği zamlar belirlenecek.

