Emekliler maaşlarını ne zaman alacak?

Ramazan Bayramı öncesi maaş ödemesi öne çekilen emeklilerin paralarını ne zaman çekeceği belli oldu. SSK emeklileri tahsis numarasına göre maaşlarını aşağıdaki takvime göre alacak..

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi! Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek

Edinilen bilgilere göre; Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

HER BAYRAMDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.

BAKAN SARIOĞLU DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak." bilgisini paylaştı.



Maliye Bakanı Ağbal’dan emeklilere ikramiye ve yaşlılık aylığı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal; "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var. Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun"