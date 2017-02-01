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01 Şubat 2017 Çarşamba 16:54

Emeklilere müjde,promosyonda ilk imzalar atıldı

Emeklileri yakından ilgilendiren ve günlerdir bekledikleri promosyon protokolünde ilk imzalar atıldı.

Emeklilere müjde,promosyonda ilk imzalar atıldı
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Emeklilere müjde,promosyon protokollerinde ilk imzalar atıldı

Emeklileri yakından ilgilendiren ve günlerdir bekledikleri promosyon protokolünde ilk imzalar atıldı.
   Promosyon protokolünü hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),kamu bankaları ile anlaşmaları yapmaya başladı.İlk olarak Ziraat Bankası ile atılan imzanın ardından sıra diğer kamu bankalarına gelecek.
   Ödemeler Mart,Nisan,Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.Buna göre;
Banka 3 yıllık dönem için
Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira
Maaşı bin ile 2 bin arasında olanlara 375 lira
Maaşı 2 bin lirnın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak.
  Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak,ancak isterse daha yükseğini verebilecek.


 
 
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Anahtar Kelimeler
Promosyon ProtokolüEmekliler
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