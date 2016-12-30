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30 Aralık 2016 Cuma 15:24

Emekliye banka promosyonu: Promosyon peşin ödenecek

Emekli maaşlarına bankaların vereceği promosyon miktarları belli oldu. Bankalar, emekli maaşlarına her yıl tek seferde yatıcağı promosyon ödemesinin en alt limiti 300 TL.

Emekliye banka promosyonu: Promosyon peşin ödenecek
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Emekliye banka promosyonu: Promosyon peşin ödenecek



Maaşını bankalardan alan emeklilere ödenecek promosyon miktarı belli oldu. Bakanlık bankaların emekli hesaplarına promosyonun peşin olarak yatırılmasını kararlaştırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin TL altı emekli aylığı alanlara 300 TL, bin ile 2 bin TL arası emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında 3 yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlandığını ve promosyon ödemelerinin peşin olarak yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden emeklilere ödenecek banka promosyonu ile ilgili yapılan açıklamada, SGK kapsamında gelir/aylık alan 11,5 milyon emekli bulunduğu belirtilerek, “2015 Aralık ayından itibaren konu ile ilgili olarak bankalar ile görüşmeler yapılmıştır. Gelinen noktada kamu bankaları ile bin TL altı emekli aylığı alanlara 300 TL, (2,3 milyon kişi; yüzde 20 si; 767 milyon TL), bin TL ila 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, (8,3 milyon kişi; yüzde 72,8; 3,44 milyar TL), 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL (791 bin kişi; yüzde 6,9; 392 milyon TL) tutarlarında 3 yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Promosyon ödemeleri peşin olarak yapılacaktır. Söz konusu tutarların altında promosyon anlaşması yapılmayacaktır” denildi.
“Bu kapsamda emeklilerimize üç yıl için yaklaşık 4,6 milyar TL promosyon ödemesi yapılacaktır” ifadesinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebileceklerdir. Aktif iki adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin de bulunması aranacak, bunlar dışında başka ürün aranmayacaktır.

Maaşın tamamının ATM’den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacaktır. Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecektir. SGK tarafından promosyon ödemesi yapılan emeklilerin başka bankaya maaş aktarımları engellenecektir. Promosyon ödemelerinin sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlaması öngörülmektedir.”
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