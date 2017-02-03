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03 Şubat 2017 Cuma 10:47

Emekliye hangi bankalar promosyon veriyor

İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın ardından Garanti Bankası da emeklilere promosyon vermek için SGK ile anlaşma imzaladı.

Emekliye hangi bankalar promosyon veriyor
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Emekliye hangi bankalar promosyon veriyor

Emekli maaşlarını bankalardan alan emekliler için promosyon veren finans kuruluşlarının sayısı artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziraat Bankası ve İş Bankası’nın ardından Garanti Bankası ile de emekliliklere banka promosyonu verilmesi için protokol imzaladı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda üçüncüyü anlaşmayı, 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile imzaladı.

İmzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek.
Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak ve ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek.
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