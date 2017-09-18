Emlak Konut ile TOKİ arasında arsa alım protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ () ile TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 40 bin 722 metrekare arsa satın alınmasına ilişkinimzalandı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Şirketimiz ile TOKİ arasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahip olduğu ve 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22 bin 627 metrekarelik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40 bin 722 metrekare arsanın 262 milyon 500 bin TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15 Eylül tarihinde protokol imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.