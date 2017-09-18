Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107534
ALTIN
145.935
DOLAR
3.4575
STERLİN
4.6780
EURO
4.1300
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz...

Emlak Konut ile TOKİ arasında arsa alım protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO) ile TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 40 bin 722 metrekare arsa satın alınmasına ilişkin protokol imzalandı.Emlak Konut GYO'nun...

Emlak Konut ile TOKİ arasında arsa alım protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO) ile TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 40 bin 722 metrekare arsa satın alınmasına ilişkin protokol imzalandı.Emlak Konut GYO'nun...

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:32
Emlak Konut ile TOKİ arasında arsa alım protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO) ile TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 40 bin 722 metrekare arsa satın alınmasına ilişkin protokol imzalandı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Şirketimiz ile TOKİ arasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahip olduğu ve 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22 bin 627 metrekarelik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40 bin 722 metrekare arsanın 262 milyon 500 bin TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15 Eylül tarihinde protokol imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYOKAPProtokol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcileri Silikon Vadisi'ne götürecek
Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcileri Silikon Vadisi'ne götürecek
Ağustos ayında 6 bin 593 şirket kuruldu
Ağustos ayında 6 bin 593 şirket kuruldu
'Türkiye büyümeye devam edecek'
'Türkiye büyümeye devam edecek'
"Duygusal bağ kuran araç" DV S Angel, Frankfurt'ta görücüye çıktı
Osmangazi Köprüsü bölgedeki konut fiyatlarını yükseltti
Osmangazi Köprüsü bölgedeki konut fiyatlarını yükseltti
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor
Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor
Askeri kara aracı modelleri yarıştı
Askeri kara aracı modelleri yarıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim