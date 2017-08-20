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Emlak Konut, Küçükçekmece'de "Bizim Mahalle"yi inşa edecek

- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum: - "Bizim Mahalle için altyapı ihaleleriyle beraber toplamda 6 etap olacak şekilde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda ilk etabımızın ihalesini 26 Eylül, ikinci etabımızın ihalesini de 28 Eylül tarihinde yapacağız"

Emlak Konut, Küçükçekmece'de "Bizim Mahalle"yi inşa edecek

- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum: - "Bizim Mahalle için altyapı ihaleleriyle beraber toplamda 6 etap olacak şekilde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda ilk etabımızın ihalesini 26 Eylül, ikinci etabımızın ihalesini de 28 Eylül tarihinde yapacağız"

20 Ağustos 2017 Pazar 10:59
Emlak Konut, Küçükçekmece'de

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Küçükçekmece'de inşa edilecek Bizim Mahalle projesi ilk etabı ihalesinin 26 Eylül'de, ikinci etabın ise 28 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Emlak Konut'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Küçükçekmece'de 1 milyon metrekarelik alanda "Bizim Mahalle"yi inşa edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum projenin, Türk halkının özünde olan mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatacağını bildirdi.

Bizim Mahalle projesi ile sosyal birlik duygusunu ve özlenen mahalle yaşamını en üst seviyede sunmayı hedeflediklerini belirten Kurum, projenin ihale süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Haziran ve Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz 7 dev ihale ile 10 milyar liralık değer oluşturma başarısı gösterdik. Yapmış olduğumuz ihalelerin geri dönüşleri sonucunda sene başında belirlediğimiz 1,5 milyar liralık arsa ihalesi neticesinde 10 milyar liralık iş yapacağımızı söylemiştik. Mevcut ihale takvimimizi değerlendirdiğimizde toplam hasılatın 15 milyar liraya ulaşmasını beklemekteyiz. Bizim Mahalle projemizde bu ihaleler doğrultusunda önemli bir yere sahip. Bu kapsamda Bizim Mahalle için altyapı ihaleleriyle beraber toplamda 6 etap olacak şekilde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda ilk etabımızın ihalesini 26 Eylül, ikinci etabımızın ihalesini de 28 Eylül tarihinde yapacağız."

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Bizim Mahalle projesi Küçükçekmece gölü sahilinde, yapımı devam eden İstanbul Banliyö hattına, Halkalı Metrosu ve Marmaray ulaşımına yakın konumda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat KurumKüçükçekmece
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