Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109509
ALTIN
147.363
DOLAR
3.4129
STERLİN
4.4726
EURO
4.1026
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının...
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık verdi“
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık...
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım çalışmalarına başlandı
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım...

'Emtia gurusu' Rogers, Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyor

Uluslararası yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, "Orta Doğu'da olanlara rağmen insanlar artık daha iyimser. Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi.

'Emtia gurusu' Rogers, Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyor

Uluslararası yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, "Orta Doğu'da olanlara rağmen insanlar artık daha iyimser. Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 15:33
'Emtia gurusu' Rogers, Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyor

LONDRA - GÖKHAN KURTARAN

"Emtia gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Orta Doğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu belirterek, "Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Tabii ki Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi.

Rogers, yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebileceğini bildirdi.

Jim Rogers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların gelişen piyasalara yönelik ilgisinin devam ettiğini belirterek, Çin ve Rusya gibi birçok piyasanın yükselişte olduğunu gördüklerini, insanların yeniden gelişmekte olan ekonomilere döndüğünü söyledi.

Orta Doğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu ifade eden Rogers, "Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Tabii ki Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi. Rogers, yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebileceğini de bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiJim RogersTahvil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: İngiltere, değerlendirmelerini yeniden yapmalı
AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: İngiltere, değerlendirmelerini yeniden yapmalı
Motorine 6 kuruş zam
Motorine 6 kuruş zam
Amazon ikinci idari merkez kurma hazırlığında
Amazon ikinci idari merkez kurma hazırlığında
Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
Baker Hughes, Türkiye'de etkinliğini artırmayı hedefliyor
Baker Hughes, Türkiye'de etkinliğini artırmayı hedefliyor
Sur Yapı'dan
Sur Yapı'dan "Mutlu Evler Türkiye" kampanyası
Çitlembik, çiftçinin alternatif geçim kaynağı oldu
Çitlembik, çiftçinin alternatif geçim kaynağı oldu
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım: 2018 ve izleyen yıllardaki hedefimiz Güney Kore'yi geçmek
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım: 2018 ve izleyen yıllardaki hedefimiz Güney Kore'yi geçmek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim