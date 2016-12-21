Otomotivde yeni ÖTV uygulaması ve dolardaki artışla fiyatları değişen araçlarda en ucuz araba 39.900TL’lik fiyatı ile Hyundai İ10 Style oldu.

En ucuz otomobil ve ticari araç hangisi

Otomotivde yeni ÖTV uygulaması ve dolardaki artışla fiyatları değişen araçlarda en ucuz araba 39.900TL’lik fiyatı ile Hyundai İ10 Style oldu.Bunu 41.600.TL’lik fiyatı ile Dacia Sandero takip etti.Sıralamada ilk beş marka sıra şöyle oldu.1-Hyundai İ20 Style 39.900 TL.2-Dacia Sandero 41.600 TL.3-Fiat Panda 47.900 TL.4-Seat İbiza 44.400 TL.5-Nissan Micra 44.990 TL.Ticari araçlarda ise en ucuz araba 40.000 TL’lik fiyatı ile Dacia Docker olurken ikinci sırada 40.700 TL.ile Ford Transit Courier yer aldı.İlk beş ucuz ticari marka sıralaması ise şöyle:1-Dacia Docker Van 40.000 TL.2-Ford Transit Courier Van 40.700 TL.3-Fiat Fiorino Cargo 40.900 TL.4-Citroen Nemo 45.950 TL.5-Renault Kangoo Cargo 48.950 TL.arabalar