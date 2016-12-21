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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:00

En ucuz otomobil ve ticari araç hangisi

Otomotivde yeni ÖTV uygulaması ve dolardaki artışla fiyatları değişen araçlarda en ucuz araba 39.900TL’lik fiyatı ile Hyundai İ10 Style oldu.

En ucuz otomobil ve ticari araç hangisi
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En ucuz otomobil ve ticari araç hangisi

   Otomotivde yeni ÖTV uygulaması ve dolardaki artışla fiyatları değişen araçlarda en ucuz araba 39.900TL’lik fiyatı ile Hyundai İ10 Style oldu.Bunu 41.600.TL’lik fiyatı ile Dacia Sandero takip etti.Sıralamada ilk beş marka sıra şöyle oldu.


1-Hyundai İ20 Style 39.900 TL.
2-Dacia Sandero       41.600 TL.
3-Fiat Panda              47.900 TL.
4-Seat İbiza               44.400 TL.
5-Nissan Micra          44.990 TL.
   Ticari araçlarda ise en ucuz araba 40.000 TL’lik fiyatı ile Dacia Docker olurken ikinci sırada  40.700 TL.ile Ford Transit Courier yer aldı.İlk beş ucuz ticari marka sıralaması ise şöyle:


1-Dacia Docker Van                    40.000 TL.
2-Ford Transit Courier  Van         40.700 TL.
3-Fiat Fiorino Cargo                    40.900 TL.
4-Citroen Nemo                           45.950 TL.
5-Renault Kangoo  Cargo            48.950 TL.
arabalar
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