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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını söyledi.

29 Mart 2018 Perşembe 14:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Söz konusu plan kapsamındaki hedefleri ve bunların nasıl uygulanacağını anlatan Albayrak, enerji verimliliğinin Milli Enerji ve Maden Politikası'nın önemli bir yapı taşı olduğunu ve söz konusu sunumla yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını ve büyümekte olan ülkeler arasından sıyrılarak birinci ligdeki ülkelerin arasına girmek için stratejik bir vizyona ihtiyaç duyduğunu bunun için de enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Katma değerli üründe daha az enerji tüketip daha yüksek verimlilik sağlayabilmek için Türkiye'nin kat etmesi gereken ciddi bir mesafe olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Enerji tüketiminin artması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı anda enerji yoğunluğunuzun da artması lazım ki birinci lige çıkabilesiniz. Gerek dünya gerek Avrupa Birliği gerekse gelişmiş ülkelere baktığımızda, enerji yoğunluğunu ciddi bir noktaya taşımamız gerektiğini görüyoruz." diye konuştu.

Albayrak, daha müreffeh bir topluma ulaşmak için açıkladıkları Milli Enerji ve Maden Politikası'nın arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilir piyasalar olmak üzere üç ana sac ayağından oluştuğunu hatırlattı.

Bu noktada hem sürdürülebilir kalkınma hem de rekabetçi ve yeşil büyümenin ortaya konması gerektiğini vurgulayan Albayrak, eylem planı kapsamındaki kazanımları şu şekilde açıkladı:

"2023'e kadar 10,9 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu süreç kazan-kazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin yüzde 14'üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salımı azaltımı anlamına geliyor. Burada 2023'e kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 4,2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız. Böylece Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033'e kadar toplamda 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarı ortaya çıkacak."

Tasarruf geliriyle kredi taksiti

Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerde konut ve sanayinin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.

Bu alanlarda her kesime iş düştüğünü dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

"Bugün somut bir şekilde bu alanları açıklayıp takipçisi olacağız. 2023'e kadar 1,7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40'a kadar düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız."

Yerli led dönüşümü

Albayrak tarım, ulaşım, kamu binalarının yalıtımı gibi farklı alanlarda da önemli verimlilik çalışmalarının yapılacağını belirterek, enerji verimliliğinde ciddi potansiyel bulunduran sokak aydınlatmalarıyla ilgili yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı.

Türkiye'de şu anda 7,5 milyon sokak aydınlatması bulunduğu bilgisini paylaşan Albayrak, şöyle konuştu:

"2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023-2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Asıl kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, ciddi bir marj, ciddi bir piyasa dönüşüm talebi var. Dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve vatandaşın bu konudaki taleplerine dayalı olarak bu işin ekonomisini ortaya koyacağız. Burada oluşacak olan ekonomik pazarı YEKA modeliyle ortaya koyacağız. YEKA hakikaten yerlilik, alım garantisi, riskleri elimine etme, yerli istihdamı sağlama ve alternatif yan sanayiyi geliştirme noktasında çok başarılı bir model oldu. Sokak aydınlatması dönüşümünde de benzer bir model ortaya koyacağız. Bunu da herkesin kazanacağı bir şekilde yapacağız."

Muhabir: Nuran Erkul Kaya

Anahtar Kelimeler:
EkonomiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakEnerji Verimliliği ForumuUlusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
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