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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’de güzel şeyler oluyor, daha güçlü olmak için yatırımlar yapılıyor. Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’de güzel şeyler oluyor, daha güçlü olmak için yatırımlar yapılıyor. Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz." dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:32
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde, enerji ve tıp alanındaki bu iş birliğinin güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Albayrak, bu ilaçların uzun yıllar boyunca ithal edildiğine dikkati çekerek, "Bugün açılan tesiste kanser teşhisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların ve lenf kanserinin tanısında, organik nakillerde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespiti ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesinde kullanılan ilaçları artık Türkiye'de üreteceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"SANAEM'de ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını da yapacağız. Vatandaşımız anlasın diye bu laboratuvarın da kırılımını anlatayım. Burada tüm Türkiye'deki radyasyon cihazlarının kalibrasyonunu yapacağız. Bu çok önemli bir nokta. Türkiye'de birçok bu alanda radyoloji cihazı var. Tıbbi radyoloji cihazımız 15 binden fazla, diş hekimliğinde birçok muayenehanede 11 binden fazla cihaz var. Bu anlamda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonunu, takibini burada en son teknoloji ekipmanlarıyla yapacağız. Bu hizmeti artık ithal etmeyeceğiz. İnsan kaynağı noktasında da ciddi bir ihtiyacımız var. İnsanımız var mı? Var. O zaman eksiğimiz ne? Biraz burayı cazip kılacağız. Sadece Saray'da değil, inşallah Küçükçekmece'deki tesisimizle ilgili de çok büyük bir dönüşüm gerçekleştireceğiz."

İmza töreninin ardından Bakan Albayrak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada laboratuvar hakkında bilgi alan Albayrak, "Türkiye’de güzel şeyler oluyor, daha güçlü olmak için yatırımlar yapılıyor. Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz." dedi.

Muhabir: Nuran Erkul

Anahtar Kelimeler:
BilimEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakNükleerNükleer TıpTAEK
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