Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117215
ALTIN
172.512
DOLAR
3.9878
STERLİN
5.6167
EURO
4.9426
Galatasaray final için sahada
Galatasaray final için sahada
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim...
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...

"Enerjim Organik" tarifesi ormana dönüşüyor

- CK Akdeniz Elektrik'in "Enerjim Organik" tarifesini seçen bin kişi adına fidanlar toprakla buluşturuldu

"Enerjim Organik" tarifesi ormana dönüşüyor

- CK Akdeniz Elektrik'in "Enerjim Organik" tarifesini seçen bin kişi adına fidanlar toprakla buluşturuldu

27 Mart 2018 Salı 12:29

ANTALYA (AA) - CK Akdeniz Elektrik'in "Enerjim Organik" tarifesini seçen bin müşterisi adına Elmalı ilçesinde bin fidan dikildi.

CK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, çevre dostu elektrik tüketicileri için Mayıs 2017'de "Enerjim Organik" tarifesini hazırlayan şirket, tarifeyi tercih eden bin müşterisi adına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı'da belirlenen alanda bin fidanı toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, 21-26 Mart Orman Haftası'nda fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk etapta bin fidan diktik. Bu sayıyı 5 binlere, 10 binlere çıkartarak hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CK Akdeniz Elektrik, fidanların dikileceği "CK Akdeniz Hatıra Ormanı"nın yerini de tüketicilerin tercihine bıraktı. Tüketicilere, "www.ckakdeniz.com.tr" üzerinden düzenlenen ankette Kurşunlu, Korkuteli ve Elmalı seçenekleri sunularak "Ormanınız nerede olsun?" diye soruldu.

Çoğunluğun tercihi olan Elmalı'da 10 hektarlık alanda fidanların dikimi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaCK Akdeniz ElektrikElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da turizmde rekor beklentisi
Antalya'da turizmde rekor beklentisi
Kuru kayısı ihracatı miktar bazında arttı
Kuru kayısı ihracatı miktar bazında arttı
Elektrik dağıtımında coğrafi bilgi sistemi yükümlüğü
Elektrik dağıtımında coğrafi bilgi sistemi yükümlüğü
ABD'li komisyon Facebook soruşturmasını teyit etti
ABD'li komisyon Facebook soruşturmasını teyit etti
AB'den araçlara yeni zorunluluk
AB'den araçlara yeni zorunluluk
Son benzin zammıyla birlikte acı gerçek ortaya çıktı: Zamlar otomatik
Son benzin zammıyla birlikte acı gerçek ortaya çıktı: Zamlar otomatik
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte
Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim