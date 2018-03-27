"Enerjim Organik" tarifesi ormana dönüşüyor

ANTALYA (AA) - CK Akdeniz Elektrik'in "Enerjim Organik" tarifesini seçen bin müşterisi adına Elmalı ilçesinde bin fidan dikildi.

CK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, çevre dostu elektrik tüketicileri için Mayıs 2017'de "Enerjim Organik" tarifesini hazırlayan şirket, tarifeyi tercih eden bin müşterisi adına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı'da belirlenen alanda bin fidanı toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, 21-26 Mart Orman Haftası'nda fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk etapta bin fidan diktik. Bu sayıyı 5 binlere, 10 binlere çıkartarak hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CK Akdeniz Elektrik, fidanların dikileceği "CK Akdeniz Hatıra Ormanı"nın yerini de tüketicilerin tercihine bıraktı. Tüketicilere, "www.ckakdeniz.com.tr" üzerinden düzenlenen ankette Kurşunlu, Korkuteli ve Elmalı seçenekleri sunularak "Ormanınız nerede olsun?" diye soruldu.

Çoğunluğun tercihi olan Elmalı'da 10 hektarlık alanda fidanların dikimi yapıldı.

