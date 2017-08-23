Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108968
ALTIN
145.071
DOLAR
3.4991
STERLİN
4.4825
EURO
4.1260
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Fatih Tekke: En etkin transfer...
Millilerin rakibi Ukrayna
Millilerin rakibi Ukrayna
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı

- Enerjisa'nın 2 milyon dolar yatırımla Bandırma'da gerçekleştirdiği 2 megavatlık ilk güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı - Enerjisa Üst Yöneticisi Zaimler: - "Güneş enerjisinde bizim için ilk olan Bandırma’daki santralimizle birlikte yatırımlarımızı sürdürecek ve yıl sonuna kadar toplam 4 güneş santralini devreye alacağız"

Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı

- Enerjisa'nın 2 milyon dolar yatırımla Bandırma'da gerçekleştirdiği 2 megavatlık ilk güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı - Enerjisa Üst Yöneticisi Zaimler: - "Güneş enerjisinde bizim için ilk olan Bandırma’daki santralimizle birlikte yatırımlarımızı sürdürecek ve yıl sonuna kadar toplam 4 güneş santralini devreye alacağız"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:10
Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı

ANKARA (AA) - Enerjisa'nın 2 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurduğu, 2 megavat kurulu güce sahip ilk güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretmeye başladı.

Enerjisa'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk güneş enerjisi santralinin 2,5 ayda tamamladığı ve bu sayede bin 500 evin elektrik ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini ifade ederek, bu alandaki yatırımlarının kısa süre içinde 7 megavatlık ikinci santralin devreye alınmasıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Yatırımları planlarken Türkiye’nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya özen gösterdiklerini belirten Zaimler, şunları kaydetti:

“Türkiye’de cari açığın en büyük kalemlerimden bir tanesini oluşturan enerji ithalatı milli kaynakların daha fazla kullanılarak yaratılacak katma değer ve artırılacak istihdam yanında enerji ithalatımızı ve dolayısıyla enerji bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak. Cari açığın ve dışa bağımlılığın azaltılması, sektörümüzde milli kaynakların kullanılması, Ar-Ge ve enerji teknolojilerinin daha da geliştirilmesiyle mümkün olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da stratejik odak alanlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmaya, büyüme planlarımızda bu alana odaklanmaya devam edeceğiz. Güneş enerjisinde bizim için ilk olan Bandırma’daki santralimizle birlikte yatırımlarımızı sürdürecek ve yıl sonuna kadar toplam 4 güneş enerjisi santralini devreye alacağız.”

Anahtar Kelimeler:
BandırmaEnerjisaEnerjisa Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Kıvanç ZaimlerGüneş Enerjisi Santrali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi 
Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi 
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
Türkiye'deki yumurtalarda
Türkiye'deki yumurtalarda "fipronil" çıkmadı
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı
Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)
Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim